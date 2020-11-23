Аленичев: «Если бы мне было лет 27, я бы вместе с Моуринью ушел из «Порту» в «Челси»

Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».
Речь идет о событиях 2004 года, когда россиянин стал победителем Лиги чемпионов в составе «Порту».
«Я прекрасно понимал, что мне уже 32 года и никакой речи о «Челси» не могло быть, поэтому где-то за полтора месяца до финала ЛЧ я уже практически все согласовал со «Спартаком», зная, что Моуринью уходит в «Челси». Если бы мне было лет 27, я бы вместе с Моуринью ушел в «Челси», – сказал Аленичев.
- «Спартак» тогда заплатил за игрока 1 миллион евро.
- В 2006 году Аленичев поссорился с главным тренером Александром Старковым, был отчислен из команды и завершил карьеру.
Источник: Ютуб-канал «КраСава»