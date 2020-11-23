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    Аленичев: «Если бы мне было лет 27, я бы вместе с Моуринью ушел из «Порту» в «Челси»

    Бывший игрок «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал о несостоявшемся переходе в «Челси».

    Речь идет о событиях 2004 года, когда россиянин стал победителем Лиги чемпионов в составе «Порту».

    «Я прекрасно понимал, что мне уже 32 года и никакой речи о «Челси» не могло быть, поэтому где-то за полтора месяца до финала ЛЧ я уже практически все согласовал со «Спартаком», зная, что Моуринью уходит в «Челси». Если бы мне было лет 27, я бы вместе с Моуринью ушел в «Челси», – сказал Аленичев.

    • «Спартак» тогда заплатил за игрока 1 миллион евро.
    • В 2006 году Аленичев поссорился с главным тренером Александром Старковым, был отчислен из команды и завершил карьеру.

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    Источник: Ютуб-канал «КраСава»

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    23.11.2020 23:56
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