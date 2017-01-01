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    Чорлука, Крыховяк и Зе Луиш – в заявке «Локомотива» на матч с «Атлетико»

    «Локомотив» опубликовал заявку команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

    В Мадрид полетели 23 футболиста. Игра состоится в среду, 25 ноября, в 23:00 по московскому времени.

    Вратари: Гилерме, Коченков, Савин;

    Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов;

    Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М. Мухин, Рыбчинский;

    Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

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    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии1
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      paracetamol 1 час назад

      К Мурило должен прилагаться Муд.ило

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