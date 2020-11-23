Чорлука, Крыховяк и Зе Луиш – в заявке «Локомотива» на матч с «Атлетико»

«Локомотив» опубликовал заявку команды на матч четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Атлетико».

В Мадрид полетели 23 футболиста. Игра состоится в среду, 25 ноября, в 23:00 по московскому времени.

Вратари: Гилерме, Коченков, Савин;

Защитники: Живоглядов, Лысцов, Чорлука, Игнатьев, Мурило, Рыбус, Райкович, Сильянов;

Полузащитники: Крыховяк, Миранчук, Жемалетдинов, Магкеев, Иосифов, Куликов, М. Мухин, Рыбчинский;

Нападающие: Эдер, Камано, Зе Луиш, Лисакович.

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