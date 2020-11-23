Баринов отправился с «Локомотивом» на матч с «Атлетико». В августе он порвал «кресты»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отправился с командой с Мадрид на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

«Готовимся к отправлению в Мадрид. Всем привет от Бары, который летит вместе с нами», – написал пресс-служба «Локо» в твиттере.

Баринов травмировался 23 августа во время дерби со «Спартаком» (1:2).

Футболист повредил переднюю крестообразную связку.

Срок восстановления – не менее шести месяцев.