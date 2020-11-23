Баринов отправился с «Локомотивом» на матч с «Атлетико». В августе он порвал «кресты»

Поправляйся, Димон, быстрее, тебя и в Локо, и в сборной явно не хватает.
Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отправился с командой с Мадрид на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».
«Готовимся к отправлению в Мадрид. Всем привет от Бары, который летит вместе с нами», – написал пресс-служба «Локо» в твиттере.
- Баринов травмировался 23 августа во время дерби со «Спартаком» (1:2).
- Футболист повредил переднюю крестообразную связку.
- Срок восстановления – не менее шести месяцев.
Готовимся к отправлению в МадридВсем привет от Бары, который летит вместе с нами #ЛокоАтлетико | #UCL pic.twitter.com/IxrY49cRaO— «Локомотив» (@fclokomotiv) November 23, 2020