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    Баринов отправился с «Локомотивом» на матч с «Атлетико». В августе он порвал «кресты»

    Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов отправился с командой с Мадрид на матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико».

    «Готовимся к отправлению в Мадрид. Всем привет от Бары, который летит вместе с нами», – написал пресс-служба «Локо» в твиттере.

    • Баринов травмировался 23 августа во время дерби со «Спартаком» (1:2).
    • Футболист повредил переднюю крестообразную связку.
    • Срок восстановления – не менее шести месяцев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Локомотива»

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    Сегодня, 16:32
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18969

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Поправляйся, Димон, быстрее, тебя и в Локо, и в сборной явно не хватает.

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