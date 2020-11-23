Сулейманов – о матче с «Севильей»: «Надеюсь, возьмем реванш и сможем оправдаться за поражение в Испании»

Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

— Впечатления от «Севильи» после выездного матча? Конечно, чуть негативные эмоции, ведь мы проиграл. Хотя играли нормально, не смогли дожать соперника. Но я надеюсь, мы возьмем реванш и сможем оправдаться за то поражение в Испании.

— Какая атмосфера сейчас царит в команде после возвращения в строй нескольких игроков основы и победы над «Тамбовом»?

— Атмосфера хорошая. Наши лидеры выздоровели, боевой состав сейчас. У тренера есть возможность варьировать состав. Это усиление в любом случае. Я считаю, эту игру мы проведем сильнее, чем в Испании.

— Вы готовы еще раз забить «Севилье»?

— Я никогда не могу сказать, готов забить или нет. Если у меня будет время на поле. Я буду делать максимум на поле. Главное, принести пользу команде, чтобы мы выиграли.

Слабые места? У нас были хорошие атаки и в Севилье, мы просто их не реализовали. На теории нам скажут про слабые стороны. А то, что забили со стандартов — это футбол, так бывает.

Справилась ли команда с внутренним конфликтом? Конфликта не было, просто был разбор, который, я считаю, нужен команде. Если хотим расти, не всегда нужно говорить добрыми словами. Но мы уже забыли тот матч.

— Насколько неудача в первой встрече мотивирует на завтра?

— Это Лига чемпионов, здесь всегда хочется выигрывать. Конечно, мы хотим взять реванш за то поражение, и мы сделаем максимум возможного, чтобы победить.