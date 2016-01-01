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    Сулейманов – о матче с «Севильей»: «Надеюсь, возьмем реванш и сможем оправдаться за поражение в Испании»

    Полузащитник «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов поделился ожиданиями от матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

    — Впечатления от «Севильи» после выездного матча? Конечно, чуть негативные эмоции, ведь мы проиграл. Хотя играли нормально, не смогли дожать соперника. Но я надеюсь, мы возьмем реванш и сможем оправдаться за то поражение в Испании.

    — Какая атмосфера сейчас царит в команде после возвращения в строй нескольких игроков основы и победы над «Тамбовом»?

    — Атмосфера хорошая. Наши лидеры выздоровели, боевой состав сейчас. У тренера есть возможность варьировать состав. Это усиление в любом случае. Я считаю, эту игру мы проведем сильнее, чем в Испании.

    — Вы готовы еще раз забить «Севилье»?

    — Я никогда не могу сказать, готов забить или нет. Если у меня будет время на поле. Я буду делать максимум на поле. Главное, принести пользу команде, чтобы мы выиграли.

    Слабые места? У нас были хорошие атаки и в Севилье, мы просто их не реализовали. На теории нам скажут про слабые стороны. А то, что забили со стандартов — это футбол, так бывает.

    Справилась ли команда с внутренним конфликтом? Конфликта не было, просто был разбор, который, я считаю, нужен команде. Если хотим расти, не всегда нужно говорить добрыми словами. Но мы уже забыли тот матч.

    — Насколько неудача в первой встрече мотивирует на завтра?

    — Это Лига чемпионов, здесь всегда хочется выигрывать. Конечно, мы хотим взять реванш за то поражение, и мы сделаем максимум возможного, чтобы победить.

    • «Краснодар» сыграет с «Севильей» завтра, 24 ноября.
    • Начало встречи – в 20:55 по Москве.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 14:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1553

      аларм дубль2 1 час назад

      ну вы уж постарайтесь!как и все наши в еврокубках!удачи и побед всем!

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