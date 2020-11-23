Карасев – главный арбитр матча ЛЧ «Аякс» – «Мидтьюлланд»

Бригада российских арбитров рассудит «Аякс» и «Мидтьюлланд» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев. Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья – Кирилл Левников. За работу VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент – Владимир Москалев.

Матч состоится в среду, 25 ноября.

На выходных Карасев работал на матче «Ахмат» – «Зенит».

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