Карасев – главный арбитр матча ЛЧ «Аякс» – «Мидтьюлланд»

Бригада российских арбитров рассудит «Аякс» и «Мидтьюлланд» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.
Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев. Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья – Кирилл Левников. За работу VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент – Владимир Москалев.
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Источник: телеграм-канал РФС