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    Карасев – главный арбитр матча ЛЧ «Аякс» – «Мидтьюлланд»

    Бригада российских арбитров рассудит «Аякс» и «Мидтьюлланд» в матче 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Главным арбитром встречи назначен Сергей Карасев. Его ассистенты – Игорь Демешко и Максим Гаврилин. Резервный судья – Кирилл Левников. За работу VAR будет отвечать Виталий Мешков, его ассистент – Владимир Москалев.

    • Матч состоится в среду, 25 ноября.
    • На выходных Карасев работал на матче «Ахмат»«Зенит».

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    Источник: телеграм-канал РФС

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    Сегодня, 13:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1928

      СвинкаСправедливости 45 минут назад

      У Карасёва карьера складывается, как же его теперь гнобить в РПЛ, а?
      Весь первый круг чудил как мог, а тут тебе на, сразу АЯКС в ЛЧ!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9246

      paracetamol 2 часа назад

      На выходных Карасев работал на матче «Ахмат» – «Зенит» и провалился как специалист. Зато пополнил свой счет нехило!

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