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  • Семак: «Не буду обсуждать судейство в игре с «Ахматом». О нем либо хорошо, либо ничего»

Семак: «Не буду обсуждать судейство в игре с «Ахматом». О нем либо хорошо, либо ничего»

21 ноября 2020, 19:46
25

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался комментировать работу судьи Сергея Карасева на матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2). Второй гол хозяева забили с пенальти.

«Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.

Наиграл ли Ярослав Ракицкий на две жeлтые карточки? Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил жeлтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение», – сказал Семак.

  • «Зенит» идет на первом месте.
  • На следующей неделе команда сыграет с «Лацио» в Лиге чемпионов.
  • «Ахмат» не проигрывает в пяти матчах РПЛ подряд.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Семак Сергей
Комментарии (25)
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mamba9090909
1605979436
Статьи из центральной прессы - "Судья убил «Зенит» в матче в Грозном: очень странный пенальти (видео)"
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житель СПб
1605979569
Все что касается нашего футбола и судейства в частности... уже наскучило. Не интересно. И про результат (не 1 место) Зенита я уже писал - что не пустят - да он и сам не заслуживает. Увы. Но это все нисколько не оправдывает Карасева, который последовательно подыгрывал одной стороне. Которая - Ахмат - кстати, сегодня играл не так убедительно, как в последних турах. Сначала это (заинтересованность Карасева) было не так очевидно... Хотя выдуманность пенальти была сразу явной! Ну почему она была явной с дивана, а инициаторам на ВАРе, а затем и "самому" Карасеву не видна? А уже скоро эксперты подтвердили: не было никакого пенальти, была игра самого нападающего - я бы сказал, опасная. И что? А потом уже "интерес" Карасева стал явным, когда при аналогичных условиях игрокам Ахмата карточки не давали, а игрокам Зенита - с удовольствием. Ладно, разговор в пользу бедных... Все равно - самом надо играть и забивать - 5 голов! Тогда больше 2-3 не отменят.
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pfc--cska
1605981332
это говорит газпромовец, кек
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paracetamol
1605982057
А чего там обсуждать? Все видели, за кого судья топил, а еще больше ВАР!
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Masteralex
1605983562
точно такой же пеналь был назначен в ворота ЦСКА в матче с Ростовом, игрок прыгает на мяч почти на месте, а ему в локоть прилетает соперник, это нифига не пеналь, с чего наши взяли моду стаить пенали в таких эпизодах, тупая практика, теперь все специально будут прыгать в локти защитникам чтобы пенали назначали
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senador
1605983990
Эту тухлую рыбу и крысам не скормить, а ещё премьер-лигу судит, ублю..к!....
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вальтер 79
1605984610
правильно чего судейство обсуждать оно и так полное говно это уже давно ясно ты лучше порасуждай об игре своей команды у которой не только игры нет а даже и мысль в ней не прослеживаеться физручела
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polt
1605986791
Семак: «Не буду обсуждать судейство в игре с «Ахматом». О НЕМ либо хорошо, либо ничего». Однозначно, определил Карасева покойником. А у самого язык в жопе.
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Ганнибал Лектор
1605989914
В принципе, карась верен себе, пенальти - плод его больной фантазии. Но у Зенита и Семака должны быть претензии к себе. Сколько можно возиться в штрафной соперника? Где был "отдохнувший" дзюба? Малком... Ну да, 40 миллионов. Дело не в карасе. Должны были выносить соперника, а не катать вату
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general.lizyukov
1605991253
Да что у вас там, проклятое место? Почему каждый тренер Зенита неизбежно сваливается к жалобам на судей? С вашим бюджетом и админресурсом вам в принципе никто не может помешать. А вы обкакеваетесь и тут же жаловаться начинаете. Засудили? А когда в вашу пользу свистели - чего молчали?
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