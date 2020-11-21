Семак: «Не буду обсуждать судейство в игре с «Ахматом». О нем либо хорошо, либо ничего»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался комментировать работу судьи Сергея Карасева на матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2). Второй гол хозяева забили с пенальти.

«Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.

Наиграл ли Ярослав Ракицкий на две жeлтые карточки? Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил жeлтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение», – сказал Семак.