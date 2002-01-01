Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    Тест: знаете ли вы, как рушились трансферные рекорды?
    2 Тест: кто станет чемпионом России?
    Тест: кто станет чемпионом России?
    3 Тест: угадай футболиста за тыквой
    Тест: угадай футболиста за тыквой

    Семак: «Не буду обсуждать судейство в игре с «Ахматом». О нем либо хорошо, либо ничего»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отказался комментировать работу судьи Сергея Карасева на матче 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2). Второй гол хозяева забили с пенальти.

    «Что касается судейства — либо хорошо, либо ничего. Я эту тему не буду обсуждать. Достаточно людей, которые с удовольствием обсудят эти моменты.

    Наиграл ли Ярослав Ракицкий на две жeлтые карточки? Из той же категории. Я не видел момента с карточкой. Что касается фола, то его не было. Что касается второй — не видел, за что он получил жeлтую, нужно посмотреть повтор. С бровки было непохоже, что это фол, который тянул на предупреждение», – сказал Семак.

    • «Зенит» идет на первом месте.
    • На следующей неделе команда сыграет с «Лацио» в Лиге чемпионов.
    • «Ахмат» не проигрывает в пяти матчах РПЛ подряд.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:46
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: -868

      Аденн 4 минуты назад

      физрук ноет. Стыдно за бЗенит, стыдно за онанистов.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -15

      pfc--cska 4 минуты назад

      это говорит газпромовец, кек

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4552

      житель СПб 34 минуты назад

      Все что касается нашего футбола и судейства в частности... уже наскучило. Не интересно. И про результат (не 1 место) Зенита я уже писал - что не пустят - да он и сам не заслуживает. Увы. Но это все нисколько не оправдывает Карасева, который последовательно подыгрывал одной стороне. Которая - Ахмат - кстати, сегодня играл не так убедительно, как в последних турах. Сначала это (заинтересованность Карасева) было не так очевидно... Хотя выдуманность пенальти была сразу явной! Ну почему она была явной с дивана, а инициаторам на ВАРе, а затем и "самому" Карасеву не видна? А уже скоро эксперты подтвердили: не было никакого пенальти, была игра самого нападающего - я бы сказал, опасная. И что? А потом уже "интерес" Карасева стал явным, когда при аналогичных условиях игрокам Ахмата карточки не давали, а игрокам Зенита - с удовольствием. Ладно, разговор в пользу бедных... Все равно - самом надо играть и забивать - 5 голов! Тогда больше 2-3 не отменят.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2695

      Semenycch > житель СПб 28 минут назад

      Иногда вроде нормальные предложения из слов составляешь, а иногда полный бред. Забивать в каждом матче 5 голов? С головой все в порядке? Можешь мне привести пример хоть одного клуба высшей лиги в Европе который забивал бы в каждом матче по 5 мячей?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2329

      Из Твери Леха > житель СПб 3 минуты назад

      А кто не пустит Зенит на 1-ое место? Думаешь в РФС все уже решено?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2872

      mamba9090909 36 минут назад

      Статьи из центральной прессы - "Судья убил «Зенит» в матче в Грозном: очень странный пенальти (видео)"

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +286

      hmelarj 1 час назад

      первый гол с игры был забит, игру то смотрел?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1735

      волчарик > hmelarj 55 минут назад

      Гол фол,комментарий то читал?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80650
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru