Чистяков – о пенальти в матче с «Ахматом»: «Во время обычной борьбы соперник ударился о мой локоть»

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков изложил видение эпизода из матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2), приведшего к назначению пенальти. Встречу судил москвич Сергей Карасев.

— Что произошло в эпизоде, приведшему в итоге к пенальти в ворота «Зенита» после вашей борьбы с Владимиром Ильиным?

— После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок «Ахмата» выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти.

— На поле обидно было вдвойне — «Зенит» совсем незадолго до этого во второй раз повел в счете?

— И еще от того, что такой момент случился практически вскоре после моего возвращения в «Зенит». Но так бывает — ничего страшного. Голову выше — двигаемся дальше.