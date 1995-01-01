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    Чистяков – о пенальти в матче с «Ахматом»: «Во время обычной борьбы соперник ударился о мой локоть»

    Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков изложил видение эпизода из матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2), приведшего к назначению пенальти. Встречу судил москвич Сергей Карасев.

    — Что произошло в эпизоде, приведшему в итоге к пенальти в ворота «Зенита» после вашей борьбы с Владимиром Ильиным?

    — После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок «Ахмата» выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти.

    — На поле обидно было вдвойне — «Зенит» совсем незадолго до этого во второй раз повел в счете?

    — И еще от того, что такой момент случился практически вскоре после моего возвращения в «Зенит». Но так бывает — ничего страшного. Голову выше — двигаемся дальше.

    • «Зенит» идет в РПЛ первым.
    • 24 ноября команда сыграет в Лиге чемпионов с «Лацио».
    • Чистяков перешел в команду осенью из «Ростова».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:49
    Комментарии12
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      Рейтинг: +2894

      mamba9090909 1 час назад

      Судья отрабатывал гонорар.))

      1
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      Рейтинг: +6881

      Вомбат > mamba9090909 31 минуту назад

      Несомненно. Вся судейская бригада была заряжена. Телеоператоры тоже -- ни одного повтора попадания мяча в руку в штрафной ЦСКА они так и не показали. Только в Петербурге на 78-м канале показали, и стало ясно, что это был пенальти. Красноречивым был и выбор экспертов в студии Матч-Премьер. Интересно, что скажут на Матч-ТВ о судействе команды Карасева?

      0
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      Рейтинг: +1318

      Nevsky_RU 1 час назад

      У Федуна другое мнение)) Он как то умудрился объяснить судьям в РПЛ что локтями может только Соболев орудовать))

      5
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      Рейтинг: +844

      O-Z 1 час назад

      Нехрен локти выставлять потому что, опасная игра. Всё поделу. Бомжи на столько зажрались что правила все позабыли. Почему нет красной?! Может жалобу подать Ахмату?! Почему они не ноют как вы!? Когда Ловрен забивал толкал игрока Ахмата! Достойно признать ничью не как. Позор Зениту!

      -3
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      ...
      Рейтинг: +2894

      mamba9090909 > O-Z 1 час назад

      А ты что, выпрыгиваешь гвоздиком, руки по швам? Или ты вообще не знаешь, что такое выпрыгивать на мяч?

      2
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      Рейтинг: -1326

      зинет недоклуб 2 часа назад

      позор зенету

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: -1326

      зинет недоклуб 2 часа назад

      нытики зенетки убогие

      -2
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      Рейтинг: +1353

      Алехсбургер. 2 часа назад

      Это ещё хорошо ,что Главный Судия на поле не вишел,так--бы "рука-лицо" было..

      2
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      Рейтинг: +9401

      ilichkadr 3 часа назад

      Дима, ты абсолютно прав. Соперник нашёл твой локоть.

      4
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      Рейтинг: +1440

      аларм дубль2 > ilichkadr 2 часа назад

      вы сроду как и игроки зенита находите отмазки в свою пользу!

      0
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      Рейтинг: +9401

      ilichkadr > аларм дубль2 24 минуты назад

      Посмотри повтор и все отмазки отпадут.

      0
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      Рейтинг: +1440

      аларм дубль2 > ilichkadr 17 минут назад

      да ладно!все равно ничья!и вас со вторым местом!пусть цска но не вы,извиняй,но с такими убогими алармами и псами вам никто чемпионства не пожелает!

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