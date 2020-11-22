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  • Чистяков – о пенальти в матче с «Ахматом»: «Во время обычной борьбы соперник ударился о мой локоть»

Чистяков – о пенальти в матче с «Ахматом»: «Во время обычной борьбы соперник ударился о мой локоть»

22 ноября 2020, 12:49
18

Защитник «Зенита» Дмитрий Чистяков изложил видение эпизода из матча 15-го тура РПЛ против «Ахмата» (2:2), приведшего к назначению пенальти. Встречу судил москвич Сергей Карасев.

— Что произошло в эпизоде, приведшему в итоге к пенальти в ворота «Зенита» после вашей борьбы с Владимиром Ильиным?

— После игры посмотрел повтор. Мне показалось, что во время обычной борьбы игрок «Ахмата» выпрыгивал и снизу о мой локоть ударился, после чего судья поставил пенальти.

— На поле обидно было вдвойне — «Зенит» совсем незадолго до этого во второй раз повел в счете?

— И еще от того, что такой момент случился практически вскоре после моего возвращения в «Зенит». Но так бывает — ничего страшного. Голову выше — двигаемся дальше.

  • «Зенит» идет в РПЛ первым.
  • 24 ноября команда сыграет в Лиге чемпионов с «Лацио».
  • Чистяков перешел в команду осенью из «Ростова».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Ахмат Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (18)
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ilichkadr
1606040456
Дима, ты абсолютно прав. Соперник нашёл твой локоть.
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Алехсбургер.
1606040972
Это ещё хорошо ,что Главный Судия на поле не вишел,так--бы "рука-лицо" было..
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O-Z
1606044227
Нехрен локти выставлять потому что, опасная игра. Всё поделу. Бомжи на столько зажрались что правила все позабыли. Почему нет красной?! Может жалобу подать Ахмату?! Почему они не ноют как вы!? Когда Ловрен забивал толкал игрока Ахмата! Достойно признать ничью не как. Позор Зениту!
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Nevsky_RU
1606045990
У Федуна другое мнение)) Он как то умудрился объяснить судьям в РПЛ что локтями может только Соболев орудовать))
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mamba9090909
1606046546
Судья отрабатывал гонорар.))
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Ганнибал Лектор
1606051970
карась ничем не удивил. Мог еще где-нибудь пенальти в ворота Зенита придумать, чтобы Рамзан порадовался) А Зениту надо просто играть в футбол, даже когда ТАК судят.
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renepjd
1606053534
Пенальти мутный, но все равно Зенит на победу не наиграл.
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СвинкаСправедливости
1606057595
Ты его поднял высоко, вот и всё.
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paracetamol
1606067954
Карась сделал прецедент. Сейчас его многие примут на вооружение, в основном нищие и убогие, и будут бодать соперников целясь в локоть. А морда заживет, что ей будет?
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portero
1606069284
Что-то экспертов не слышно, по поводу оценки Карасева ... "Федот" где ?
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