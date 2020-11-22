У Пике – повреждение крестообразной связки, Серхи Роберто выбыл на два месяца

«Барселона» рассказала о характере травм у защитников команды Жерара Пике и Серхи Роберто. Они травмировались в матче 10-го тура Примеры с «Атлетико» (0:1).

У Пике – растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Его восстановление будет зависеть от хода лечения.

У Серхи Роберто – разрыв прямой мышцы правого бедра. Он будет отсутствовать два месяца.