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    У Пике – повреждение крестообразной связки, Серхи Роберто выбыл на два месяца

    «Барселона» рассказала о характере травм у защитников команды Жерара Пике и Серхи Роберто. Они травмировались в матче 10-го тура Примеры с «Атлетико» (0:1).

    У Пике – растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Его восстановление будет зависеть от хода лечения.

    У Серхи Роберто – разрыв прямой мышцы правого бедра. Он будет отсутствовать два месяца.

    • Пике в этом сезоне провел восемь матчей в Примере, Серхи Роберто – семь.
    • «Барселона» занимает десятое место в таблице.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Твиттер «Барселоны»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10841

      Cules2013 1 час назад

      полный пи****, зато шанс для Араухо и Фирпо. Де Йонг может примерять роль Маскерано, должны получить время Пуч, Аленья и Конрад. Возможно увидим кого-то из дубля или нестандартные перестановки тактические.

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