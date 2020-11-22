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  • У Пике – повреждение крестообразной связки, Серхи Роберто выбыл на два месяца

У Пике – повреждение крестообразной связки, Серхи Роберто выбыл на два месяца

22 ноября 2020, 17:40
2

«Барселона» рассказала о характере травм у защитников команды Жерара Пике и Серхи Роберто. Они травмировались в матче 10-го тура Примеры с «Атлетико» (0:1).

У Пике – растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Его восстановление будет зависеть от хода лечения.

У Серхи Роберто – разрыв прямой мышцы правого бедра. Он будет отсутствовать два месяца.

  • Пике в этом сезоне провел восемь матчей в Примере, Серхи Роберто – семь.
  • «Барселона» занимает десятое место в таблице.

Источник: Твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Пике Жерар Роберто Серджи
Комментарии (2)
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Cules2013
1606060124
полный пи****, зато шанс для Араухо и Фирпо. Де Йонг может примерять роль Маскерано, должны получить время Пуч, Аленья и Конрад. Возможно увидим кого-то из дубля или нестандартные перестановки тактические.
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koli4ka
1606066863
посыпалась Барса окончательно!!! на этом текущем сезоне и особенно карьере Месси в ней можно ставить ЖИРНУЮ точку.
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