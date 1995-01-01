У Пике – повреждение крестообразной связки, Серхи Роберто выбыл на два месяца

полный пи****, зато шанс для Араухо и Фирпо. Де Йонг может примерять роль Маскерано, должны получить время Пуч, Аленья и Конрад. Возможно увидим кого-то из дубля или нестандартные перестановки тактические.
«Барселона» рассказала о характере травм у защитников команды Жерара Пике и Серхи Роберто. Они травмировались в матче 10-го тура Примеры с «Атлетико» (0:1).
У Пике – растяжение внутренней боковой связки и частичное повреждение передней крестообразной связки правого колена. Его восстановление будет зависеть от хода лечения.
У Серхи Роберто – разрыв прямой мышцы правого бедра. Он будет отсутствовать два месяца.
- Пике в этом сезоне провел восемь матчей в Примере, Серхи Роберто – семь.
- «Барселона» занимает десятое место в таблице.