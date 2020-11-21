Зобнин: «Мне нормально играть и справа, и в центре»

Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказался о том, где ему удобнее играть – в центре поля или на правом фланге обороны.

«Стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу – от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко – сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре», – сказал Зобнин.