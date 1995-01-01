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    Зобнин: «Мне нормально играть и справа, и в центре»

    Полузащитник «Спартака» и сборной России Роман Зобнин высказался о том, где ему удобнее играть – в центре поля или на правом фланге обороны.

    «Стало проще в том, что больше не нужно постоянно переключаться от сборной к клубу – от центрального полузащитника к правому защитнику. В матче с Турцией мне было легко – сразу поймал свои функции. А так, мне нормально играть и справа, и в центре», – сказал Зобнин.

    • В текущем сезоне хавбек провел за «Спартак» 15 матчей, забил один гол и сделал три ассиста.
    • На правом фланге Зобнина заменил арендованный у «Челси» Виктор Мозес.

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    Источник: «Чемпионат»

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