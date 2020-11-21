Зидан: «Варан не продается»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан исключил продажу центрального защитника Рафаэля Варана.

«Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, но и позиция клуба. Варан – часть «Реала». Нам посчастливилось убедить его перейти в нашу команду», – сказал Зидан.

Ранее сообщалось, что француз может уйти в «Манчестер Юнайтед».