Зидан: «Варан не продается»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан исключил продажу центрального защитника Рафаэля Варана.
«Конечно, он не продается. Это не только мое мнение, но и позиция клуба. Варан – часть «Реала». Нам посчастливилось убедить его перейти в нашу команду», – сказал Зидан.
Ранее сообщалось, что француз может уйти в «Манчестер Юнайтед».
- Варан выступает за «Реал» с 2011 года.
- В активе 27-летнего футболиста 15 голов и семь ассистов в 329 матчах.
- Его контракт с клубом рассчитан до конца следующего сезона.
Источник: AS