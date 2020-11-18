Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Manchester Evening News.

На француза претендует «Манчестер Юнайтед», который попытается подписать футболиста в летнее трансферное окно – за год до окончания его контракта с «Реалом».

«Юнайтед» уже предпринимал попытки подписать Варана в 2011 и 2018 годах.