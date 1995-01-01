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    Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед»

    Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Manchester Evening News.

    На француза претендует «Манчестер Юнайтед», который попытается подписать футболиста в летнее трансферное окно – за год до окончания его контракта с «Реалом».

    «Юнайтед» уже предпринимал попытки подписать Варана в 2011 и 2018 годах.

    • Контракт Варана с «Реалом» истекает летом 2022 года.
    • Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
    • В этом сезоне француз провел 12 матчей за клуб и сборную.

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    Источник: Manchester Evening News

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    Сегодня, 16:46
    Комментарии1
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      Рейтинг: +915

      кто там 49 минут назад

      Ну тут явно усиление для Реала и ослабление для МЮ. И МС порадуется, можно в матче с мю резерв выпускать, Варан все сам сделает)

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