Варан может перейти в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Реала» Рафаэль Варан может продолжить карьеру в АПЛ, сообщает Manchester Evening News.
На француза претендует «Манчестер Юнайтед», который попытается подписать футболиста в летнее трансферное окно – за год до окончания его контракта с «Реалом».
«Юнайтед» уже предпринимал попытки подписать Варана в 2011 и 2018 годах.
- Контракт Варана с «Реалом» истекает летом 2022 года.
- Его рыночная стоимость – 70 миллионов евро.
- В этом сезоне француз провел 12 матчей за клуб и сборную.
Источник: Manchester Evening News