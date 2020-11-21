Мешкова и Казарцева убрали с матчей 15-го тура РПЛ. У них сомнительные результаты теста на COVID-19

Пресс-служба РФС объявила о нескольких заменах арбитров в матчах 15-го тура РПЛ.
«Вместо Виталия Мешкова судьeй матча «Ротор» – «Урал» назначен Владимир Москалeв, вместо Василия Казарцева в качестве VAR будет работать Евгений Турбин. В матче «Рубин» – «Ростов» Москалeва в роли VAR заменит Сергей Карасeв«, – говорится в публикации РФС в телеграме.
Причина изменений – сомнительные результаты при тестировании на коронавирус.
Обе вышеупомянутые игры состоятся в воскресенье, 22 ноября.
Источник: Телеграм-канал РФС