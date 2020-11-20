Павлюченко: «Кокорин попал не в свою команду. Так же как и Смолов»

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о причинах слабой игры Александра Кокорина и Федора Смолова в этом сезоне.

«Почему Кокорин не играет в «Спартаке»? Моe мнение – просто он не в свою команду попал. Скорее всего, его «не видит» тренер. Понятно, что и ситуация с тюрьмой выбила его из колеи.

Мне кажется, знаю Сашку, он сильный футболист, у него всe есть. Просто попал не в ту команду. Мне кажется, сейчас вернуть его в «Зенит» – он начнeт через игру забивать. Бывает такое. В «Сочи» то играл.

Так же как Смолов в «Локомотиве». У меня, когда попал в «Локомотив», тоже не пошло. Тоже не моя команда», – сказал Павлюченко.