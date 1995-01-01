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    Павлюченко: «Кокорин попал не в свою команду. Так же как и Смолов»

    Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о причинах слабой игры Александра Кокорина и Федора Смолова в этом сезоне.

    «Почему Кокорин не играет в «Спартаке»? Моe мнение – просто он не в свою команду попал. Скорее всего, его «не видит» тренер. Понятно, что и ситуация с тюрьмой выбила его из колеи.

    Мне кажется, знаю Сашку, он сильный футболист, у него всe есть. Просто попал не в ту команду. Мне кажется, сейчас вернуть его в «Зенит» – он начнeт через игру забивать. Бывает такое. В «Сочи» то играл.

    Так же как Смолов в «Локомотиве». У меня, когда попал в «Локомотив», тоже не пошло. Тоже не моя команда», – сказал Павлюченко.

    • В сезоне-2020/21 Кокорин забил один мяч и сделал один ассист в восьми матчах за «Спартак».
    • Смолов за указанный период отличился тремя голами в 16 играх в составе «Локомотива».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +2703

      Puddle 11 минут назад

      Трансфер Де Зеува в 2010м- самый правильный в истории футбола! Гы-гы-гы!

      0
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      Рейтинг: +19138

      Боцман59rus 48 минут назад

      Разрисованный вообще не в свой вид спорта попал

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      Рейтинг: +435

      Fusballer 55 минут назад

      Не припомню, когда у Кокорина была не слабая игра. Как нападающий очень невзрачен. Смолов ещё что-то показывал. И то только на внутреннем уровне.

      0
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      Рейтинг: +489

      кран 1 час назад

      Рокировку)

      0
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      Рейтинг: +10767

      alarm 1 час назад

      любому натуралу будет некомфортно находиться среди пары десятков гомосеков в тарасофке

      -1
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      Рейтинг: +435

      Fusballer > alarm 57 минут назад

      А-ха-ха, ну ты жжошь))) Из спартаковской раздевалки видео сношения двух мужиков не было)))) А вот из бело-голубой было)))

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      Рейтинг: +19138

      Боцман59rus > alarm 43 минуты назад

      С тебя раньше угарал, сейчас жалко(не в попе пчёлки) пользуясь твоим уровнем

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