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  • Павлюченко: «Кокорин попал не в свою команду. Так же как и Смолов»

Павлюченко: «Кокорин попал не в свою команду. Так же как и Смолов»

20 ноября 2020, 18:30
9

Бывший нападающий «Спартака» и «Локомотива» Роман Павлюченко высказался о причинах слабой игры Александра Кокорина и Федора Смолова в этом сезоне.

«Почему Кокорин не играет в «Спартаке»? Моe мнение – просто он не в свою команду попал. Скорее всего, его «не видит» тренер. Понятно, что и ситуация с тюрьмой выбила его из колеи.

Мне кажется, знаю Сашку, он сильный футболист, у него всe есть. Просто попал не в ту команду. Мне кажется, сейчас вернуть его в «Зенит» – он начнeт через игру забивать. Бывает такое. В «Сочи» то играл.

Так же как Смолов в «Локомотиве». У меня, когда попал в «Локомотив», тоже не пошло. Тоже не моя команда», – сказал Павлюченко.

  • В сезоне-2020/21 Кокорин забил один мяч и сделал один ассист в восьми матчах за «Спартак».
  • Смолов за указанный период отличился тремя голами в 16 играх в составе «Локомотива».

Источник: Ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Павлюченко Роман Смолов Федор Кокорин Александр
Комментарии (9)
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кран
1605887334
Рокировку)
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Fusballer
1605889912
Не припомню, когда у Кокорина была не слабая игра. Как нападающий очень невзрачен. Смолов ещё что-то показывал. И то только на внутреннем уровне.
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Боцман59rus
1605890356
Разрисованный вообще не в свой вид спорта попал
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Боцман59rus
1605896635
А ты в шпорах за идею сидел, или Лариса попросила алконавта Гарри потерпеть
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general.lizyukov
1605901198
Может, не в тот вид спорта попали?
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SIRIUS 2002
1605948848
В Сочах надо было оставаться..город курорт..
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Hektor 84
1606147458
Как же задолбали эти эксперты со своими высерами типа попал не в свою команду. Он профессионал или любитель? Он не малую зарплату получает и должен отрабатывать ее, а не ерундой страдать. И насильно в Спартак его не тянули.
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