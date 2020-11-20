Ярцев госпитализирован с пневмонией. Тест на коронавирус показал отрицательный результат

Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что вице-президент клуба Георгий Ярцев госпитализирован с пневмонией.

«Я уже переболел коронавирусом. Все хорошо, я уже целиком в работе. Вот, готовимся ехать в Краснодар.

Ярцев действительно госпитализирован, он сейчас в больнице с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус у него отрицательный. Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день», – приводит слова Худякова Sport24.