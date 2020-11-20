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    Ярцев госпитализирован с пневмонией. Тест на коронавирус показал отрицательный результат

    Спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков сообщил, что вице-президент клуба Георгий Ярцев госпитализирован с пневмонией.

    «Я уже переболел коронавирусом. Все хорошо, я уже целиком в работе. Вот, готовимся ехать в Краснодар.

    Ярцев действительно госпитализирован, он сейчас в больнице с подозрением на пневмонию. Тест на коронавирус у него отрицательный. Чувствует себя хорошо, общаемся каждый день», – приводит слова Худякова Sport24.

    • Коронавирус к Худякова выявили в начале ноября.
    • У спортивного директора «Тамбова» поражено 25% легких.

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    Источник: Sport24

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