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    Джикия: «Откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?»

    Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о «совете старейшин» в московском клубе.

    — Как вы распределяете обязанности с вице-капитаном — Ромой Зобниным?

    — У нас общие задачи: налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, помогать новичкам и молодым адаптироваться. 

    Когда нужно донести что-то до руководства — или наоборот, когда руководство обращается к нам с какой-то информацией, стараемся решать все сообща.

    Помимо Ромы, есть Артeм Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости, сам был здесь капитаном. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается.

    И Илья Кутепов: он тоже много лет в «Спартаке». Вот пятерка, которая, скажем так, принимает глобальные решения. А с более мелкими, «бытовыми» вопросами разбираемся уже с Ромой. 

    — Ещенко сказал, что воспитывает из Айртона топового защитника. Ты в этом процессе участвуешь? 

    — У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?

    Ещенко: «Я плотно занялся Айртоном. Если он совместит скорость и навыки ведения силовой борьбы, станет топовым крайним защитником»

    Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»

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    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:20
    Комментарии1
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      Рейтинг: +25537

      oyabun 19 минут назад

      Хорошо Жора Ещенко потроллил! )))

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