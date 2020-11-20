Джикия: «Откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о «совете старейшин» в московском клубе.

— Как вы распределяете обязанности с вице-капитаном — Ромой Зобниным?

— У нас общие задачи: налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, помогать новичкам и молодым адаптироваться.

Когда нужно донести что-то до руководства — или наоборот, когда руководство обращается к нам с какой-то информацией, стараемся решать все сообща.

Помимо Ромы, есть Артeм Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости, сам был здесь капитаном. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается.

И Илья Кутепов: он тоже много лет в «Спартаке». Вот пятерка, которая, скажем так, принимает глобальные решения. А с более мелкими, «бытовыми» вопросами разбираемся уже с Ромой.

— Ещенко сказал, что воспитывает из Айртона топового защитника. Ты в этом процессе участвуешь?

— У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?

Ещенко: «Я плотно занялся Айртоном. Если он совместит скорость и навыки ведения силовой борьбы, станет топовым крайним защитником»

Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»