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Джикия: «Откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?»

20 ноября 2020, 12:20
11

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о «совете старейшин» в московском клубе.

— Как вы распределяете обязанности с вице-капитаном — Ромой Зобниным?

— У нас общие задачи: налаживать коммуникацию между тренерами и игроками, чтобы все чувствовали себя комфортно, помогать новичкам и молодым адаптироваться. 

Когда нужно донести что-то до руководства — или наоборот, когда руководство обращается к нам с какой-то информацией, стараемся решать все сообща.

Помимо Ромы, есть Артeм Ребров, который в клубе давно, знает все тонкости, сам был здесь капитаном. Ещенко, который просто сидит с нами на таких встречах, но его мнение, понятное дело, не учитывается.

И Илья Кутепов: он тоже много лет в «Спартаке». Вот пятерка, которая, скажем так, принимает глобальные решения. А с более мелкими, «бытовыми» вопросами разбираемся уже с Ромой. 

— Ещенко сказал, что воспитывает из Айртона топового защитника. Ты в этом процессе участвуешь? 

— У меня только один вопрос: откуда Ещенко знает, что такое топовый защитник?

Ещенко: «Я плотно занялся Айртоном. Если он совместит скорость и навыки ведения силовой борьбы, станет топовым крайним защитником»

Айртон: «Ещенко не переставая что-то подсказывает мне. В команде шутят, что он мой персональный тренер»

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Ещенко Андрей Джикия Георгий Айртон
Комментарии (11)
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oyabun
1605864452
Хорошо Жора Ещенко потроллил! )))
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NewLife
1605867341
Вот вот, он и на поле стал не защитником, а руководством. Не на пользу это Спартаку.
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DOCTOR PENALTY
1605870285
Если брать по игре, то Айртон должен тренировать Ещенко. ) А вообще, с юмором у Жоры порядок, ещё играл бы так креативно.
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САДЫЧОК
1605872414
Джикия центр обороны-очень слабый , но болтун тот ещё ! Учитель хренов , то Мозеса хочет научить , то Ещенко..Вносит смуту в команду !
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Бухбух
1605873231
Какой из Джикии топовый защитник мы увидели три дня тому назад.
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Боцман59rus
1605873793
В Спартака не знают(что именно догадаетесь, список длинный
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ZEVS71
1605878196
Один топ урыл другого топа!!))
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Ганнибал Лектор
1605880843
Дело ясное, в тарасовке цирк.
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ItalianFootball
1605943519
Поддерживаю, из Ещенко получился бы классный правый хав, защищаться он не умеет, а вот кроссы, забегания я неплохие наблюдал.
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