Жирков – 530-й игрок в мире со 100 матчами за сборную

Народ вы заметили как в последнее время стали восхвалять Жиркова? А помните как его по тихому отрезали от евро 2016 когда он на самом деле был в форме. Кому нибудь предъявили "невзятие" Жиркова? Нет. А сейчас восхваляют, мол смотрите какой у нас опытный человек бегает. Пока у нас будет решаться все кулуарно и по тихому, будем по 0:5 привозить и будем продолжать всем вешать лапшу о том как мы якобы хорошо выступили на ЧМ.
Защитник «Зенита» Юрий Жирков провел 100-й матч за сборную России, отыграв все 90 минут против Сербии в шестом туре Лиги наций.
37-летний фулбек стал 530-м футболистом в истории, кому удалось достичь данной отметки.
- Мировой рекорд по матчам за сборную принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).
- Среди действующих игроков лидирует оманец Ахмед Мубарак (179).
- В Европе больше всех игр провел испанец Серхио Рамос (178).
- Лучший среди россиян – Сергей Игнашевич (127),