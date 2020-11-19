Жирков – 530-й игрок в мире со 100 матчами за сборную

Защитник «Зенита» Юрий Жирков провел 100-й матч за сборную России, отыграв все 90 минут против Сербии в шестом туре Лиги наций.
37-летний фулбек стал 530-м футболистом в истории, кому удалось достичь данной отметки.
- Мировой рекорд по матчам за сборную принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).
- Среди действующих игроков лидирует оманец Ахмед Мубарак (179).
- В Европе больше всех игр провел испанец Серхио Рамос (178).
- Лучший среди россиян – Сергей Игнашевич (127),
Источник: «Спорт-Экспресс»