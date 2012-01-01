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    Жирков – 530-й игрок в мире со 100 матчами за сборную

    Защитник «Зенита» Юрий Жирков провел 100-й матч за сборную России, отыграв все 90 минут против Сербии в шестом туре Лиги наций.

    37-летний фулбек стал 530-м футболистом в истории, кому удалось достичь данной отметки.

    • Мировой рекорд по матчам за сборную принадлежит египтянину Ахмеду Хассану (184).
    • Среди действующих игроков лидирует оманец Ахмед Мубарак (179).
    • В Европе больше всех игр провел испанец Серхио Рамос (178).
    • Лучший среди россиян – Сергей Игнашевич (127),

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 08:19
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1319

      Tsigan 31 минуту назад

      Народ вы заметили как в последнее время стали восхвалять Жиркова? А помните как его по тихому отрезали от евро 2016 когда он на самом деле был в форме. Кому нибудь предъявили "невзятие" Жиркова? Нет. А сейчас восхваляют, мол смотрите какой у нас опытный человек бегает. Пока у нас будет решаться все кулуарно и по тихому, будем по 0:5 привозить и будем продолжать всем вешать лапшу о том как мы якобы хорошо выступили на ЧМ.

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