«Реал» договорился с Рамосом о продлении контракта на два года

Защитник «Реала» Серхио Рамос договорился о продлении контракта с клубом, сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero.

По информации источника, стороны достигли договорeнности о продлении контракта на два года. Им осталось уладить незначительные финансовые детали.