«Реал» договорился с Рамосом о продлении контракта на два года

Защитник «Реала» Серхио Рамос договорился о продлении контракта с клубом, сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero.
По информации источника, стороны достигли договорeнности о продлении контракта на два года. Им осталось уладить незначительные финансовые детали.
- Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в июне.
- Ранее стороны не могли договориться о новом контракте.
- Рамос хотел подписать соглашение с клубом на три года, президент «Реала» Флорентино Перес настаивал на годичном контракте.
Источник: AS