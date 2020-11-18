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    «Реал» договорился с Рамосом о продлении контракта на два года

    Защитник «Реала» Серхио Рамос договорился о продлении контракта с клубом, сообщает AS со ссылкой на программу El Larguero.

    По информации источника, стороны достигли договорeнности о продлении контракта на два года. Им осталось уладить незначительные финансовые детали.

    • Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в июне.
    • Ранее стороны не могли договориться о новом контракте.
    • Рамос хотел подписать соглашение с клубом на три года, президент «Реала» Флорентино Перес настаивал на годичном контракте.

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    Источник: AS

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1725

      CSKA57 44 минуты назад

      Другого и не ожидал!

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