Журналист Скира: Рамос хочет завершить карьеру в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен завершить карьеру в мадридском клубе, сообщает журналист Николо Скира.

34-летний капитан мадридцев рассчитывает подписать новый контракт с «Реалом» до 2023 года. Президент клуба Флорентино Перес предложил защитнику другие условия – контракт на год с возможностью продления еще на один сезон.