Журналист Скира: Рамос хочет завершить карьеру в «Реале»

Защитник «Реала» Серхио Рамос намерен завершить карьеру в мадридском клубе, сообщает журналист Николо Скира.
34-летний капитан мадридцев рассчитывает подписать новый контракт с «Реалом» до 2023 года. Президент клуба Флорентино Перес предложил защитнику другие условия – контракт на год с возможностью продления еще на один сезон.
- Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в июне.
- За ситуацией с будущим испанца следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус».
Источник: Твиттер Николо Скиры