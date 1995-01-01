Лига наций. Германия пропустила шесть безответных мячей от Испании

Мне вот интересно, почему талантливые, техничные, высокооплачиваемые испанские футболисты, выйдя один на один с вратарем отдают пас партнеру, что бы тот забил в пустые ворота, а наши высокооплачиваемые, кривоногие футболеры в такой же ситуации, со всей дури, лупят мячом во вратаря))) Потом ноют: Судья засудил! Если вы такие тупорылые, скажите, при чем тут судьи?
Испания разгромила Германию в матче 6-го тура Лиги наций и вышла в плей-офф турнира.
Немецкая сборная пропустила шесть безответных мячей. Хет-трик оформил Ферран Торрес.
В конце первого тайма из-за повреждения был заменен защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Футболист держался за заднюю поверхность бедра
Лига наций. Лига А. 6-й тур
Испания – Германия – 6:0 (3:0)
Голы: 1:0 – Мората, 17; 2:0 – Торрес, 33; 3:0 – Родри, 38; 4:0 – Торрес, 55; 5:0 – Торрес, 71; 6:0 – Оярсабаль, 89.