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    Лига наций. Германия пропустила шесть безответных мячей от Испании

    Испания разгромила Германию в матче 6-го тура Лиги наций и вышла в плей-офф турнира.

    Немецкая сборная пропустила шесть безответных мячей. Хет-трик оформил Ферран Торрес.

    В конце первого тайма из-за повреждения был заменен защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Футболист держался за заднюю поверхность бедра

    Лига наций. Лига А. 6-й тур

    Испания – Германия – 6:0 (3:0)

    Голы: 1:0 – Мората, 17; 2:0 – Торрес, 33; 3:0 – Родри, 38; 4:0 – Торрес, 55; 5:0 – Торрес, 71; 6:0 – Оярсабаль, 89.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +640

      serglider 15 минут назад

      Мне вот интересно, почему талантливые, техничные, высокооплачиваемые испанские футболисты, выйдя один на один с вратарем отдают пас партнеру, что бы тот забил в пустые ворота, а наши высокооплачиваемые, кривоногие футболеры в такой же ситуации, со всей дури, лупят мячом во вратаря))) Потом ноют: Судья засудил! Если вы такие тупорылые, скажите, при чем тут судьи?

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      Рейтинг: -1235

      Бoрат 35 минут назад

      А я то думал , что немецкое порно лучшее . Гыгыгы .

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      Рейтинг: +2585

      Puddle > Бoрат 9 минут назад

      кто о чем, а де зеув о порно!

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