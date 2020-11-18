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  • Лига наций. Германия пропустила шесть безответных мячей от Испании

Лига наций. Германия пропустила шесть безответных мячей от Испании

18 ноября 2020, 00:36
9

Испания разгромила Германию в матче 6-го тура Лиги наций и вышла в плей-офф турнира.

Немецкая сборная пропустила шесть безответных мячей. Хет-трик оформил Ферран Торрес.

В конце первого тайма из-за повреждения был заменен защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Футболист держался за заднюю поверхность бедра

Лига наций. Лига А. 6-й тур

Испания – Германия – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мората, 17; 2:0 – Торрес, 33; 3:0 – Родри, 38; 4:0 – Торрес, 55; 5:0 – Торрес, 71; 6:0 – Оярсабаль, 89.

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Источник: Бомбардир.ру
Лига наций Испания Германия
Комментарии (9)
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serglider
1605650400
Мне вот интересно, почему талантливые, техничные, высокооплачиваемые испанские футболисты, выйдя один на один с вратарем отдают пас партнеру, что бы тот забил в пустые ворота, а наши высокооплачиваемые, кривоногие футболеры в такой же ситуации, со всей дури, лупят мячом во вратаря))) Потом ноют: Судья засудил! Если вы такие тупорылые, скажите, при чем тут судьи?
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PahaSpartak
1605668431
Торес меня подвёл, ведь я ставил на 33 , 55 и 77 минуте забьёт, а он гад забил на 33, 55, 71 минутах. Бессовестный, никакого чуства гармонии
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_Marqella_
1605671870
Немцы удивили....))
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Garrincha58
1605675329
Лёв по ходу засиделся в сборной пора ему переходить в клубный футбол
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Дедуктор
1605681453
Матч, кстати, феноменальный был. Шедевр! Но испанцам сильно не везло. Счет, в общем то должен был быть двузначным.
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vladimirtworogow
1605698736
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zigbert
1605728333
Не похоже это на немцев. Но в футболе бывает всякое.
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