Лига наций. Германия пропустила шесть безответных мячей от Испании

Испания разгромила Германию в матче 6-го тура Лиги наций и вышла в плей-офф турнира.

Немецкая сборная пропустила шесть безответных мячей. Хет-трик оформил Ферран Торрес.

В конце первого тайма из-за повреждения был заменен защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос. Футболист держался за заднюю поверхность бедра

Лига наций. Лига А. 6-й тур

Испания – Германия – 6:0 (3:0)

Голы: 1:0 – Мората, 17; 2:0 – Торрес, 33; 3:0 – Родри, 38; 4:0 – Торрес, 55; 5:0 – Торрес, 71; 6:0 – Оярсабаль, 89.

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