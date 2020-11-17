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  • Гаджиев – о сборной России: «Чем дольше команда не выигрывает, тем вероятнее победа в следующей игре»

Гаджиев – о сборной России: «Чем дольше команда не выигрывает, тем вероятнее победа в следующей игре»

17 ноября 2020, 12:19
6

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией в Лиге наций.

«У нас есть хорошие шансы на победу в матче с сербами. Если мы проведем встречу так, как сыграли с турками, оставшись вдесятером.

Во-первых, у нас уже пять матчей без побед, а чем дольше команда не выигрывает, тем больше вероятность того, что следующая игра будет победной.

Во-вторых, мы крайне ненадежно играем в обороне. И сможем добиться успеха, если организованно и надежно выстроим игру в защите. Моменты у нас будут, я в это верю. И мы выиграем, если сможем воплотить в голы то, что создадим. А голевые эпизоды, на мой взгляд, мы создать сможем», – сказал Гаджиев в интервью «Р-Спорту».

  • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
  • Начало встречи – в 22:45 по Москве.

Гаджиев: «Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, нужно выпускать троих»

Гаврилов – о матче с Сербией: «Выиграем группу. Если бы в решающем матче играли с турками или венграми, я бы сомневался»

Источник: «Р-Спорт»
Россия Сербия Гаджиев Гаджи
Комментарии (6)
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annamalykowa
1605606701
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NewLife
1605607768
Чем дольше в рулетке не выпадает красное, тем больше шансов, что оно выпадет в следующей раз. Ты поставишь все бабки на красное, и все спустишь, так как опять выпадет черное))
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КаДеС
1605615130
Хоть сколько подряд выпадет "решка", при каждом следующем броске шансы на выпадение "орла" не увеличиваются
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a s
1605615598
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Просто-333
1605668098
Железная логика: чем дольше я не пью, тем выше шанс, что завтра выпью.
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