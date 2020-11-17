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    Гаджиев – о сборной России: «Чем дольше команда не выигрывает, тем вероятнее победа в следующей игре»

    Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией в Лиге наций.

    «У нас есть хорошие шансы на победу в матче с сербами. Если мы проведем встречу так, как сыграли с турками, оставшись вдесятером.

    Во-первых, у нас уже пять матчей без побед, а чем дольше команда не выигрывает, тем больше вероятность того, что следующая игра будет победной.

    Во-вторых, мы крайне ненадежно играем в обороне. И сможем добиться успеха, если организованно и надежно выстроим игру в защите. Моменты у нас будут, я в это верю. И мы выиграем, если сможем воплотить в голы то, что создадим. А голевые эпизоды, на мой взгляд, мы создать сможем», – сказал Гаджиев в интервью «Р-Спорту».

    • Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.
    • Начало встречи – в 22:45 по Москве.

    Гаджиев: «Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, нужно выпускать троих»

    Гаврилов – о матче с Сербией: «Выиграем группу. Если бы в решающем матче играли с турками или венграми, я бы сомневался»

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 12:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +5116

      NewLife 1 час назад

      Чем дольше в рулетке не выпадает красное, тем больше шансов, что оно выпадет в следующей раз. Ты поставишь все бабки на красное, и все спустишь, так как опять выпадет черное))

      0
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      Рейтинг: +7

      annamalykowa 1 час назад

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      0
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      Рейтинг: -107

      Alex_MI_5 1 час назад

      Это ты Андорре расскажи, как вероятна их победа. Математик, блин

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