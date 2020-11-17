Гаджиев – о сборной России: «Чем дольше команда не выигрывает, тем вероятнее победа в следующей игре»

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от матча сборной России с Сербией в Лиге наций.

«У нас есть хорошие шансы на победу в матче с сербами. Если мы проведем встречу так, как сыграли с турками, оставшись вдесятером.

Во-первых, у нас уже пять матчей без побед, а чем дольше команда не выигрывает, тем больше вероятность того, что следующая игра будет победной.

Во-вторых, мы крайне ненадежно играем в обороне. И сможем добиться успеха, если организованно и надежно выстроим игру в защите. Моменты у нас будут, я в это верю. И мы выиграем, если сможем воплотить в голы то, что создадим. А голевые эпизоды, на мой взгляд, мы создать сможем», – сказал Гаджиев в интервью «Р-Спорту».

Завтра, 18 ноября, команда Черчесова сыграет с Сербией.

Начало встречи – в 22:45 по Москве.

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