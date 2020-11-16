Гаджиев: «Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, нужно выпускать троих»

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев называл причины поражения сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

– Можно сказать, что в Стамбуле мы сами привезли себе три гола?

– Конечно. Мы увидели серию грубых ошибок. Можно по-разному оценивать эпизод с удалением Андрея Семенова. Но игра показала недостаточный уровень квалификации наших центральных защитников. Так в обороне действовать нельзя.

– Теперь чтобы занять в группе первое место, надо побеждать в заключительном туре Сербию. Это будет давить на команду в Белграде?

– Если в обороне сыграем дисциплинированно, то шансы набрать три очка хорошие. За нападение я спокоен. За защиту – увы, нет. Хотя нельзя сказать, что тот же Федор Кудряшов не смог перестроиться после перевода с фланга в центр обороны. С Георгием Джикией у них неплохая связка.

– Однако Кудряшов, как и Семенов с Романом Зобниным, пропустит матч в Белграде из-за дисквалификации...

– У нас есть молодые ребята, Игорь Дивеев, например. Придется его ставить. Ситуация диктует. Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, надо выпускать троих и активно играть флангами. В любом случае, я считаю, даже с учетом всех кадровых трудностей, мы можем добиться в Сербии необходимого результата.