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    Гаджиев: «Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, нужно выпускать троих»

    Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев называл причины поражения сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

    – Можно сказать, что в Стамбуле мы сами привезли себе три гола?

    – Конечно. Мы увидели серию грубых ошибок. Можно по-разному оценивать эпизод с удалением Андрея Семенова. Но игра показала недостаточный уровень квалификации наших центральных защитников. Так в обороне действовать нельзя.

    – Теперь чтобы занять в группе первое место, надо побеждать в заключительном туре Сербию. Это будет давить на команду в Белграде?

    – Если в обороне сыграем дисциплинированно, то шансы набрать три очка хорошие. За нападение я спокоен. За защиту – увы, нет. Хотя нельзя сказать, что тот же Федор Кудряшов не смог перестроиться после перевода с фланга в центр обороны. С Георгием Джикией у них неплохая связка.

    – Однако Кудряшов, как и Семенов с Романом Зобниным, пропустит матч в Белграде из-за дисквалификации...

    – У нас есть молодые ребята, Игорь Дивеев, например. Придется его ставить. Ситуация диктует. Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, надо выпускать троих и активно играть флангами. В любом случае, я считаю, даже с учетом всех кадровых трудностей, мы можем добиться в Сербии необходимого результата.

    • Россия осталась на первом месте в группе.
    • Матч с Сербией состоится 18 ноября. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

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    Источник: «Советский Спорт»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3384

      InterMilLano1908 28 минут назад

      Странно, я думал Гаджиев фанат схемы в 9 защитников....

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