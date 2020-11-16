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  • Гаджиев: «Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, нужно выпускать троих»

Гаджиев: «Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, нужно выпускать троих»

16 ноября 2020, 14:48
4

Бывший главный тренер «Амкара» и «Анжи» Гаджи Гаджиев называл причины поражения сборной России в матче Лиги наций с Турцией (2:3).

– Можно сказать, что в Стамбуле мы сами привезли себе три гола?

– Конечно. Мы увидели серию грубых ошибок. Можно по-разному оценивать эпизод с удалением Андрея Семенова. Но игра показала недостаточный уровень квалификации наших центральных защитников. Так в обороне действовать нельзя.

– Теперь чтобы занять в группе первое место, надо побеждать в заключительном туре Сербию. Это будет давить на команду в Белграде?

– Если в обороне сыграем дисциплинированно, то шансы набрать три очка хорошие. За нападение я спокоен. За защиту – увы, нет. Хотя нельзя сказать, что тот же Федор Кудряшов не смог перестроиться после перевода с фланга в центр обороны. С Георгием Джикией у них неплохая связка.

– Однако Кудряшов, как и Семенов с Романом Зобниным, пропустит матч в Белграде из-за дисквалификации...

– У нас есть молодые ребята, Игорь Дивеев, например. Придется его ставить. Ситуация диктует. Когда у тебя нет двух хороших центральных защитников, надо выпускать троих и активно играть флангами. В любом случае, я считаю, даже с учетом всех кадровых трудностей, мы можем добиться в Сербии необходимого результата.

  • Россия осталась на первом месте в группе.
  • Матч с Сербией состоится 18 ноября. Начало встречи – в 22:45 по московскому времени.

Источник: «Советский Спорт»
Россия Турция Кудряшов Федор Семенов Андрей Джикия Георгий Дивеев Игорь Гаджиев Гаджи
Комментарии (4)
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InterMilLano1908
1605533877
Странно, я думал Гаджиев фанат схемы в 9 защитников....
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Garrincha58
1605542383
почему все говорят только о центральных защитниках и никто не говорит а защите в целом ведь крайние тоже очень важны и тут возникает вопрос, а есть ли сейчас у нас в стране приличные защитники вообще да есть это один на всех Жирков!!!! пенсионер который не должен играть в сборной да и в Зените тоже специально частенько смотрю на его нынешнюю игру и удивляюсь Черчесову и Семаку которые ставят его когда есть молодёжь и неплохая ведь он постоянно не успевает возвращаться назад и его приходится страховать центральным и тем самым оголять центр то же самое и Караваев в отборе полный ноль да в атаку они все горазды а прямые обязанности выполняют неважно поэтому должны быть приличные опорники сейчас среди русских таких нет даже Барриос лучший сейчас в РПЛ и тот стал косячить потому что так устал пахать за Оздоева и за Ракицкого что и он допускает уйму ошибок поэтому команда играет в обороне хорошо когда есть и центральные и опорник и крайние защитники могут пахать туда сюда
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Fusballer
1605555088
А когда нет ни одного хорошего нападающего, нужно выпускать Ерохина!
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СвинкаСправедливости
1605609912
Когда у тебя в центре играет только один нормальный игрок... когда у тебя в каждой линии только один нормальный игрок! Оздоева и Заболотного в ПФЛ, короче.
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