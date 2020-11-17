Семин – о Хвиче: «Мы теряли талантливого игрока. Впечатление, что хотели нанести ущерб «Локомотиву»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова отца Хвичи Кварацхелии о прощании сына с экс-наставником московского клуба.

«Было очень грустно. Мы теряли талантливого игрока. Хвича тоже расстроился, но жизнь продолжатся. Желаю ему дальнейших успехов. Пусть покоряет футбольные вершины.

Впечатление, что люди, которые помешали трансферу, хотели нанести определeнный ущерб «Локомотиву», – приводит слова Семина «Чемпионат».

Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.

Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.

На Кварацхелию претендуют «Сассуоло», «Удинезе» и «Торино».

«Я увидел его слeзы и сам заплакал». Отец Кварацхелии – о прощании Хвичи с Семиным