Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    Тест: кем бы вы работали в футбольном клубе?
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Семин – о Хвиче: «Мы теряли талантливого игрока. Впечатление, что хотели нанести ущерб «Локомотиву»

    Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отреагировал на слова отца Хвичи Кварацхелии о прощании сына с экс-наставником московского клуба.

    «Было очень грустно. Мы теряли талантливого игрока. Хвича тоже расстроился, но жизнь продолжатся. Желаю ему дальнейших успехов. Пусть покоряет футбольные вершины.

    Впечатление, что люди, которые помешали трансферу, хотели нанести определeнный ущерб «Локомотиву», – приводит слова Семина «Чемпионат».

    • Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • На Кварацхелию претендуют «Сассуоло», «Удинезе» и «Торино».

    «Я увидел его слeзы и сам заплакал». Отец Кварацхелии – о прощании Хвичи с Семиным

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:57
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7

      annamalykowa 1 час назад

      Любишь Секс. Найти новых секс партнеров теперь легко: Регистрируйся и ищи партера на своем районе или по интересам, все анонимно и бесплатно, просто попробуй----- http://bit.do/xznakom

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26790

      zra78 1 час назад

      Они продолжают Юрий Палыч....

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80609
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru