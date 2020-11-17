«Я увидел его слeзы и сам заплакал». Отец Кварацхелии – о прощании Хвичи с Семиным

Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о реакции Юрия Семина на уход сына из «Локомотива».

«Конечно, я переживал, когда ему в «Локомотиве» говорили: «Оставайся на год просмотра». А после этого был рад, что сын оказался в «Рубине», где ему дают играть в футбол.

Общался ли с Сeминым? Нет, моe общение с российским футболом – через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Сeминым, что у тренера выступили слeзы. «Пап, я увидел его слeзы и сам заплакал», – рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом.

Что касается выбора «Локомотива», то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в «Локомотиве». Тем более тренировал Сeмин, которого я видел в «Габале», и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками.

Не буду говорить, какие ещe команды нас звали, но мы выбрали «Локо», – сказал Бадри Кварацхелия в интервью «Чемпионату».