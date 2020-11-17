Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    «Я увидел его слeзы и сам заплакал». Отец Кварацхелии – о прощании Хвичи с Семиным

    Бадри Кварацхелия, отец полузащитника «Рубина» Хвичи Кварацхелии, рассказал о реакции Юрия Семина на уход сына из «Локомотива».

    «Конечно, я переживал, когда ему в «Локомотиве» говорили: «Оставайся на год просмотра». А после этого был рад, что сын оказался в «Рубине», где ему дают играть в футбол.

    Общался ли с Сeминым? Нет, моe общение с российским футболом – через агента сына Мамуку. Но от Хвичи узнал, как он прощался с Сeминым, что у тренера выступили слeзы. «Пап, я увидел его слeзы и сам заплакал», – рассказывал мне Хвича после того, как прощался с клубом.

    Что касается выбора «Локомотива», то мы общались с Мамукой, видели возможность, что Хвича проявил себя в «Локомотиве». Тем более тренировал Сeмин, которого я видел в «Габале», и знал, что он легенда российского футбола, здорово работает с молодыми игроками.

    Не буду говорить, какие ещe команды нас звали, но мы выбрали «Локо», – сказал Бадри Кварацхелия в интервью «Чемпионату».

    • Кварацхелия в этом сезоне провел за «Рубин» 14 матчей, забил два гола и сделал пять ассистов.
    • Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
    • На Кварацхелию претендуют «Сассуоло», «Удинезе» и «Торино».

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    17.11.2020 09:29
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100960

      zigbert 18 ноября 2020, 16:26

      Семин знает толк в игроках,поэтому и расставался с Хвичей с сожалением.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4

      a s 17 ноября 2020, 15:20

      Eсли делaете cтавки >>> stavka-info.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2

      annamalykowa 17 ноября 2020, 12:52

      СEKС Знакoмcтвa! Одинокие и Замужниe очень хoтят ceкca, все бесплатно и анонимно. Здесь дают в попу и берут в рот, можешь убедиться сам---- https://shortlinks.plus/OxLB9

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen 17 ноября 2020, 11:34

      "рассказал о реакции сына на уход Юрия Семина из «Локомотива»"

      вообще то, речь не об уходе Семина из Локо, а об уходе Хвичи из Локо

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1775

      VGreen > VGreen 17 ноября 2020, 14:51

      исправили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 17 ноября 2020, 10:51

      Хвича главное не зазнавайся и оставайся человеком, хороший футболист, давно жду когда его пригласят в Спартак.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > silver29 17 ноября 2020, 11:54

      В Спартаке 20ку +ни кто не даст. Но конечно, для кб он усиление оч
      качественное

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +28706

      silver29 > Рубинище 17 ноября 2020, 12:17

      Возможно это всего лишь мои хотелки, но я вот не понимаю почему Федун не видит очевидных вещей, Слуцкий лучший сегодня из русскоговорящих тренеров теоретиков, Хвича не просто хорош в свои 19 лет, а явная находка, так нет все ищем чего-то за бугром ((((

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11