«Реал» готов отпустить Рамоса в 2021 году

Президент «Реала» Флорентино Перес не станет препятствовать уходу Серхио Рамоса из мадридского клуба и готов отпустить его в 2021 году.

«Если тебе поступит хорошее предложение, я отпущу тебя без лишних слов», – приводит слова Флорентино Переса El Chiringuito TV.