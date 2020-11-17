«Реал» готов отпустить Рамоса в 2021 году

Президент «Реала» Флорентино Перес не станет препятствовать уходу Серхио Рамоса из мадридского клуба и готов отпустить его в 2021 году.
«Если тебе поступит хорошее предложение, я отпущу тебя без лишних слов», – приводит слова Флорентино Переса El Chiringuito TV.
- Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в июне.
- Стороны не могут договориться о новом контракте.
- Рамос хочет подписать соглашение с клубом на три года, Перес настаивает на годичном контракте.
Источник: El Chiringuito TV
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