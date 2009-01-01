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    «Реал» готов отпустить Рамоса в 2021 году

    Президент «Реала» Флорентино Перес не станет препятствовать уходу Серхио Рамоса из мадридского клуба и готов отпустить его в 2021 году.

    «Если тебе поступит хорошее предложение, я отпущу тебя без лишних слов», – приводит слова Флорентино Переса El Chiringuito TV.

    • Действующий контракт Рамоса с «Реалом» истекает в июне.
    • Стороны не могут договориться о новом контракте.
    • Рамос хочет подписать соглашение с клубом на три года, Перес настаивает на годичном контракте.

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    Источник: El Chiringuito TV

    Программа о футболе, выходит на испанском телеканале Mega. Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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