Слуцкий: «Хвича пока живет в Диснейленде. Головин в этом возрасте был взрослее»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий сравнил менталитет полузащитника своей команды Хвичи Кварацхелии и хавбека «Монако» Александра Головина, с которым он вместе работал в ЦСКА и сборной России.

– Насколько я знаю, до сих пор Головин свои эмоциональные проблемы переживает, разговаривая с вами, вы с ним часто общаетесь. С Хвичей подобное бывает?

– Во-первых, есть языковая проблема. Кварацхелия все понимает, но так общаться не может. Во-вторых, Головин был более рефлексирующим и взрослым даже в том возрасте, в котором находится Хвича.

То есть ему нужно дать мяч, игровое время, вписать немножко по тактике, описать принципы – и можно наслаждаться процессом или разочаровываться, когда у него что-то не получается. На данном этапе этого достаточно, чтобы им управлять и чтобы он рос.

У Головина были очень серьезные коммуникационные проблемы, он не мог общаться внутри коллектива, болезненно реагировал на жесткий юмор старожилов. И братья Березуцкие, и Игорь Акинфеев, и Вернблум шутили на грани фола. Да какой на грани – на пять красных карточек за две минуты.

– А с Хвичей?

– Во-первых, в «Рубине» же нет таких людей, которые могли бы напихать. Во-вторых, Хвичу все любят внутри команды. В-третьих, он легкий в плане характера, особо не парится на какие-то темы, все время улыбается, сильно не задумывается. Живет в кайфе, в хорошем смысле этого слова.

Живет на базе, вечером сам всегда выходит заниматься. Я тоже долго всегда на базе и в окно вижу, что он опять пошел что-то оттачивать. И это не то что труд, как у Эдегора, который в тренажерном зале работал, прорабатывал каждую мышцу – там все упражнения расписаны.

Хвиче захотелось бить пенальти – он бьет. Я ему говорю: «Чего ты пенальти бьешь? Тебе все равно в игре никто не даст». Ну ему просто хочется. То есть это не столько разумная работа, сколько эмоциональная.

Ему нравится мяч, нравится футбол, нравится возиться с мячом, нежели это какая-то грамотная, выстроенная методика. В тренажерном зале я его не видел ни разу. Имею в виду не общекомандную работу, а вне рабочего времени. Я там часто бываю, и Кварацхелия не будет развлекаться в тренажерном зале. Когда ему скучно, он не пойдет туда.

Пока он такой футболист, молодой человек, живущий в Диснейленде и развлекающийся на максимуме. К счастью, он развлекается теми вещами, которые являются его профессией.