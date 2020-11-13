Football Italia: Рамос с вероятностью 80% покинет «Реал» летом, на него претендуют четыре клуба

Капитан «Реала» Серхио Рамос может сменить команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito, вероятность ухода 34-летнего футболиста из мадридского клуба составляет 80 процентов.

Ожидается, что защитник покинет «Реал» на правах свободного агента. Договориться о продлении контракта сторонам не удается.

Клуб готов предложить Рамосу соглашение на два года при условии сокращения зарплаты на 20%. Игрок хочет трехлетний договор и сохранение текущего размера оклада.

За ситуацией с будущим испанца следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус».