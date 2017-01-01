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    Football Italia: Рамос с вероятностью 80% покинет «Реал» летом, на него претендуют четыре клуба

    Капитан «Реала» Серхио Рамос может сменить команду по окончании нынешнего сезона.

    Как сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito, вероятность ухода 34-летнего футболиста из мадридского клуба составляет 80 процентов.

    Ожидается, что защитник покинет «Реал» на правах свободного агента. Договориться о продлении контракта сторонам не удается.

    Клуб готов предложить Рамосу соглашение на два года при условии сокращения зарплаты на 20%. Игрок хочет трехлетний договор и сохранение текущего размера оклада.

    За ситуацией с будущим испанца следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус».

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    Источник: Football Italia

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    Сегодня, 15:51
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10093

      DeStar 42 минуты назад

      была же новость что они уже договорились ,и зп остается у него на том же уровне, только контракт вроде на 2 года но и рамосу уже не мало лет. Я не поверю что рамоса отпустит зидан и реал в целом, кому там играть? некому в защите, да и рамос просто жизненно необходим реалу, что-то типа как барсе месси, да, может сравнение некорректное, но если реал потеряет рамоса... мне кажется реал будет бороться ЗА ЛЕ

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      Рейтинг: +201

      G.P. 42 минуты назад

      Кто эти проценты считает? Аналитическое бюро что ли какое-то есть? Интересно прямо стало.

      0
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      Рейтинг: +2534

      Puddle 47 минут назад

      Раз в полгода на протяжении 8 лет, я читаю эту новость с поправкой в 20%

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      Рейтинг: +18852

      DOCTOR PENALTY 56 минут назад

      Есть и пятый клуб - он из северной столицы России, без него никак нельзя.

      0
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      Рейтинг: +4327

      hevbn 28 1 час назад

      А вот мне кажется Серхио никуда уже не перейдет , потому что а за чем ? Ради чего ? Он уже выиграл действительно все что можно да и "нельзя" наверно тоже , в Реале он все таки легенда и будет красиво закончить карьеру в этом клубе. Да можно конечно вспомнить пример Рауля который был такой же легендой как Рамос сейчас , но Рауль ушел из Реала не потому что он сам этого хотел , а потому что он был не нужен Мауринью , а про Рамоса такого сказать нельзя все таки он в свои годы остается бесприрекаемым лидером команды , особенно его роль выросла после ухода Роналду и не видно что это как то изменится в ближайшее время .А все спекуляции на его возможном уходе это просто попытка набить цену прежде всего со стороны агентов игрока.

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