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  • Football Italia: Рамос с вероятностью 80% покинет «Реал» летом, на него претендуют четыре клуба

Football Italia: Рамос с вероятностью 80% покинет «Реал» летом, на него претендуют четыре клуба

13 ноября 2020, 15:51
8

Капитан «Реала» Серхио Рамос может сменить команду по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito, вероятность ухода 34-летнего футболиста из мадридского клуба составляет 80 процентов.

Ожидается, что защитник покинет «Реал» на правах свободного агента. Договориться о продлении контракта сторонам не удается.

Клуб готов предложить Рамосу соглашение на два года при условии сокращения зарплаты на 20%. Игрок хочет трехлетний договор и сохранение текущего размера оклада.

За ситуацией с будущим испанца следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус».

Источник: Football Italia
Испания. Примера Реал Манчестер Сити Манчестер Юнайтед ПСЖ Ювентус Рамос Серхио
Комментарии (8)
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hevbn 28
1605273403
А вот мне кажется Серхио никуда уже не перейдет , потому что а за чем ? Ради чего ? Он уже выиграл действительно все что можно да и "нельзя" наверно тоже , в Реале он все таки легенда и будет красиво закончить карьеру в этом клубе. Да можно конечно вспомнить пример Рауля который был такой же легендой как Рамос сейчас , но Рауль ушел из Реала не потому что он сам этого хотел , а потому что он был не нужен Мауринью , а про Рамоса такого сказать нельзя все таки он в свои годы остается бесприрекаемым лидером команды , особенно его роль выросла после ухода Роналду и не видно что это как то изменится в ближайшее время .А все спекуляции на его возможном уходе это просто попытка набить цену прежде всего со стороны агентов игрока.
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DOCTOR PENALTY
1605274979
Есть и пятый клуб - он из северной столицы России, без него никак нельзя.
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G.P.
1605275820
Кто эти проценты считает? Аналитическое бюро что ли какое-то есть? Интересно прямо стало.
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DeStar
1605275824
была же новость что они уже договорились ,и зп остается у него на том же уровне, только контракт вроде на 2 года но и рамосу уже не мало лет. Я не поверю что рамоса отпустит зидан и реал в целом, кому там играть? некому в защите, да и рамос просто жизненно необходим реалу, что-то типа как барсе месси, да, может сравнение некорректное, но если реал потеряет рамоса... мне кажется реал будет бороться ЗА ЛЕ
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dinar7777dinar
1605289503
врядли !
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cevin cigan
1605343275
Рамос договорился с Реалом о новом соглашении. Его объявят в понедельник. Вопрос закрыт!
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ItalianFootball
1605346922
Забудьте про Юве.
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