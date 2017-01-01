Football Italia: Рамос с вероятностью 80% покинет «Реал» летом, на него претендуют четыре клуба

была же новость что они уже договорились ,и зп остается у него на том же уровне, только контракт вроде на 2 года но и рамосу уже не мало лет. Я не поверю что рамоса отпустит зидан и реал в целом, кому там играть? некому в защите, да и рамос просто жизненно необходим реалу, что-то типа как барсе месси, да, может сравнение некорректное, но если реал потеряет рамоса... мне кажется реал будет бороться ЗА ЛЕ
Капитан «Реала» Серхио Рамос может сменить команду по окончании нынешнего сезона.
Как сообщает Football Italia со ссылкой на El Chiringuito, вероятность ухода 34-летнего футболиста из мадридского клуба составляет 80 процентов.
Ожидается, что защитник покинет «Реал» на правах свободного агента. Договориться о продлении контракта сторонам не удается.
Клуб готов предложить Рамосу соглашение на два года при условии сокращения зарплаты на 20%. Игрок хочет трехлетний договор и сохранение текущего размера оклада.
За ситуацией с будущим испанца следят «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «ПСЖ» и «Ювентус».