«Ливерпуль» попросит разрешения подписать центрального защитника вне трансферного окна

«Ливерпуль» готовится направить в АПЛ официальный запрос о подписании центрального защитника вне трансферного окна. Сегодня, 11 ноября, команда лишилась Джо Гомеса, который травмировался на тренировке.

«Чемпионат» со ссылкой на инсайдера Пола Джойса пишет, что «Ливерпуль» не намерен ждать открытия зимнего окна и попросит у лиги специальное разрешение на входящий трансфер.