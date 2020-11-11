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    «Ливерпуль» попросит разрешения подписать центрального защитника вне трансферного окна

    «Ливерпуль» готовится направить в АПЛ официальный запрос о подписании центрального защитника вне трансферного окна. Сегодня, 11 ноября, команда лишилась Джо Гомеса, который травмировался на тренировке.

    «Чемпионат» со ссылкой на инсайдера Пола Джойса пишет, что «Ливерпуль» не намерен ждать открытия зимнего окна и попросит у лиги специальное разрешение на входящий трансфер.

    • Также у «Ливерпуля» травмирован центральный защитник Вирджил ван Дейк.
    • 23-летний Гомес стоит на рынке 40 миллионов евро.
    • В сезоне АПЛ он провел семь матчей.

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    Источник: «Чемпионат»

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    11.11.2020 21:54
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2864

      +50/-50 1 час назад

      Разрешаю. Валяйте. Подданным королевы всё можно и всегда.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10417

      alarm 1 час назад

      продали ловрена, так могли взять хотя бы бесплатного ивановича на подмену)

      1
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