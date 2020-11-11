Гомес покинул сборную Англии из-за травмы колена, «Ливерпуль» лишился еще одного центрального защитника

Как и предполагалось, полученная на тренировке травма не позволила Джо Гомесу продолжить работу в расположении сборной Англии. Он покидает команду и будет восстанавливаться в клубе.

Гомес травмировал колено, сроки восстановления огласят позднее. «Ливерпуль» лишился очередного центрального защитника: ранее травму получил Вирджил ван Дейк.