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    Анчелотти: «Ибрагимович и Роналду – бессмертные. Они постоянно забивают»

    Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти поделился мнением об игре форварда «Милана» Златана Ибрагимовича и нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду.

    «Когда Ибра уехал в Америку, я был уверен, что там он затухнет. Вместо этого он забивал чуть ли не в каждом матче.

    Сейчас, когда он вернулся в Италию, я думал, что это конец. А что Златан? Он забивает каждые выходные. И вы еще спрашиваете, хотел ли я видеть его в «Наполи».

    Он бессмертен, как и Роналду. Выходить на поле – слишком легко, но они забивают постоянно. Это непросто.

    Никогда не советовал Роналду прекращать играть, потому что он – лучший. Не нужно быть ученым, чтобы это понять», – приводит слова Анчелотти Football Italia.

    • У Ибры восемь голов в пяти матчах Серии А.
    • На счету Роналду шесть мячей в четырех играх.

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    Источник: Football Italia

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