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    Депай останется в «Лионе» до конца сезона. Он не перейдет в «Барселону» зимой

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал информацию о возможном переходе Мемфиса Депая в «Барселону» в зимнее трансферное окно.

    «Мемфис – выдающийся футболист. Он тянет «Лион» вверх вместе с другими лидерами.

    Мы отвратительно начали сезон и должны исправлять ситуацию. Мы способны бороться за трофеи, но без Депая сделать это будет нереально. Он остается в команде до конца сезона», – сказал Оляс.

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    Источник: RMC Sport

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