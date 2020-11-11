Депай останется в «Лионе» до конца сезона. Он не перейдет в «Барселону» зимой

Президент «Лиона» Жан-Мишель Оляс прокомментировал информацию о возможном переходе Мемфиса Депая в «Барселону» в зимнее трансферное окно.
«Мемфис – выдающийся футболист. Он тянет «Лион» вверх вместе с другими лидерами.
Мы отвратительно начали сезон и должны исправлять ситуацию. Мы способны бороться за трофеи, но без Депая сделать это будет нереально. Он остается в команде до конца сезона», – сказал Оляс.
- Депай не перешел в «Барселону» этим летом из-за срыва трансфера Дембеле в «Манчестер Юнайтед».
- «Барселона» готова продать зимой пять игроков, чтобы купить Депая и защитника «Сити» Гарсию.
- Рыночная стоимость игрока – 44 миллиона евро.
Источник: RMC Sport