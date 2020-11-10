Матч «Ливерпуля» с «Мидтьюлландом» под угрозой срыва. В Дании нашли новый штамм коронавируса

Матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Мидтьюлландом» и «Ливерпулем» может не состояться, сообщает Daily Mail.
По информации источника, матч «Ливерпуля» в Дании находится под угрозой срыва из-за обнаружения нового штамма коронавируса. Английский клуб может отправиться на игру, но по возвращению в Англию должен будет уйти на двухнедельный карантин.
- Матч «Мидтьюлланд» – «Ливерпуль» должен состояться 9 декабря.
- «Ливерпуль» лидирует в группе с девятью очками.
- «Мидтьюлланд» – последний. Команда не набрала ни одного очка в трех матчах.
Источник: Daily Mail