Фанаты «Локомотива» потребовали отставки Мещерякова и Кикнадзе и озвучили 27 претензий руководству

Фанатское объединение «Локомотива» «Объединeнный юг» обратилось к руководству клуба и выдвинуло 27 претензий председателю совета директоров Анатолию Мещерякову и гендиректору клуба Василию Кикнадзе. В заявлении фанаты потребовали их отставки.

«Многим кажется, что протест болельщиков связан с непродлением контракта Сeмина, а перекрыть его можно просто результатами. Мы заявляли и повторяем: дело не только в необоснованном непродлении контракта тренера, который со всеми своими достижениями последних сезонов продолжал показывать высокие результаты и на момент непродления.

Дело в том, что у руля нашего Клуба находятся непрофессионалы, которые каждым шагом и действием наносят удары по «Локомотиву», его болельщикам и по РЖД. Сегодня мы, фанаты «Локомотива», хотим подробнее остановиться на ошибках, что уже успели допустить нынешние руководители.

Мы не противопоставляем себя команде, мы не болеем против игроков или нового тренера (как пытаются представить картину действующие «руководители» и некоторые нечистоплотные журналисты).

Мы требуем ухода Мещерякова, Кикнадзе и его команды. У «Локомотива» нет будущего под руководством этих людей. Пока они в клубе, мы по-прежнему отказываемся от визуальной и вокальной поддержки. Мы не считаем возможным натягивать улыбки на лица и создавать видимость нормальности происходящего в «Локомотиве». Мещеряков, Кикнадзе и их прихвостни ведут Клуб к пропасти.

Чем быстрее они покинут свои должности, тем быстрее на трибуны вернутся тысячи болельщиков и та праздничная домашняя атмосфера, за которую все мы любим наш «Локомотив», – сказано в заявлении.

В дополнение к заявлению фанаты «Локомотива» выдвинули 27 претензий руководству клуба, среди которых – уход из «Локо» Хвичи Кварацхелии, отсутствие плана развития клуба и неудачное расставание с Юрием Семиным.

С полным списком претензий можно ознакомиться здесь.