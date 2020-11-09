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  • Фанаты «Локомотива» потребовали отставки Мещерякова и Кикнадзе и озвучили 27 претензий руководству

Фанаты «Локомотива» потребовали отставки Мещерякова и Кикнадзе и озвучили 27 претензий руководству

9 ноября 2020, 18:49
15

Фанатское объединение «Локомотива» «Объединeнный юг» обратилось к руководству клуба и выдвинуло 27 претензий председателю совета директоров Анатолию Мещерякову и гендиректору клуба Василию Кикнадзе. В заявлении фанаты потребовали их отставки.

«Многим кажется, что протест болельщиков связан с непродлением контракта Сeмина, а перекрыть его можно просто результатами. Мы заявляли и повторяем: дело не только в необоснованном непродлении контракта тренера, который со всеми своими достижениями последних сезонов продолжал показывать высокие результаты и на момент непродления.

Дело в том, что у руля нашего Клуба находятся непрофессионалы, которые каждым шагом и действием наносят удары по «Локомотиву», его болельщикам и по РЖД. Сегодня мы, фанаты «Локомотива», хотим подробнее остановиться на ошибках, что уже успели допустить нынешние руководители.

Мы не противопоставляем себя команде, мы не болеем против игроков или нового тренера (как пытаются представить картину действующие «руководители» и некоторые нечистоплотные журналисты).

Мы требуем ухода Мещерякова, Кикнадзе и его команды. У «Локомотива» нет будущего под руководством этих людей. Пока они в клубе, мы по-прежнему отказываемся от визуальной и вокальной поддержки. Мы не считаем возможным натягивать улыбки на лица и создавать видимость нормальности происходящего в «Локомотиве». Мещеряков, Кикнадзе и их прихвостни ведут Клуб к пропасти.

Чем быстрее они покинут свои должности, тем быстрее на трибуны вернутся тысячи болельщиков и та праздничная домашняя атмосфера, за которую все мы любим наш «Локомотив», – сказано в заявлении.

В дополнение к заявлению фанаты «Локомотива» выдвинули 27 претензий руководству клуба, среди которых – уход из «Локо» Хвичи Кварацхелии, отсутствие плана развития клуба и неудачное расставание с Юрием Семиным.

С полным списком претензий можно ознакомиться здесь.

Источник: «Объединенный юг»
Россия. Премьер-лига Локомотив Семин Юрий Кикнадзе Василий
Комментарии (15)
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Красногорск_Фан
1604938253
Прочитал. Полностью поддерживаю. Никакой воды. Сформулированы конкретные претензии по конкретным проверяемым фактам, каждый из которых не красит Мещерякова & Кикнадзе. И их много. Если не говорить об этом, не говорить организованно то результаты это временно. А вот имидж клуба, отношение болельщиков и к болельщикам, к легендам клуба, заслугам в клубе это Важно. С марта на форуме часто можно встретить посты - из Локомотива, ну сочувствуем, у вас там дурни в руководстве. И другие клубы реально заботятся об этом и искренне и более качественно. Молодцы что написали. Респект.
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Сильвербой
1604938651
Я, не являясь болельщиком Локо, и то сразу заметил откровенную чушь в этом заявлении! Первая, это о так называемых высоких результатах... два последних места в ЛЧ это действительно очень высокие результаты!!! Или победа в чемпионате помойки это тоже высокий результат!? Ну и вторая, это конечно про тысячи болельщиков Локо... тут вообще ржу до слез!!!
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PAREVG.
1604939248
Полностью поддерживаю!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Белозеров должен вывести хохла и грызуна из совета директоров.
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Sviro
1604940256
Проснулись. По идее все матчи после Сёмина должны были проходить при пустых трибунах - вот это был бы протест. Мне думается, сами игроки начинают понимать, что жопа грядёт и с лысым толку не будет. Но они первыми должны были протестовать против отставки Палыча. Теперь игрой протестуют, мне кажется.
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ruded
1604940420
сначала позорно слили Палыча, теперь вякать стали... теперь только глотать безмолвно... слезы))
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AZ
1604946102
понадбрал абреков себе в команду... грузинский локомотив какой то... Только настоящий грузинский локомотив, обыграл в ЛЕ Линамо, а Москвоский с грузинами в руководстве слил 1:5...
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zra78
1604947776
Я сегодня ждал, да и жду, что их ссаными тряпками погонят....
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Dgad
1604984947
Пришли, деньги попилили, кого надо продали, деньги в карманы, купили баласт за большие деньги, опять же нахапали с этого. Сейчас пошли поражения, скоро их всех выгонят и надо опять восстанавливать Локомотив, позовут Палыча...скриньте
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Spartak Piter
1605004046
Локомотив рассматривает жалобы состоящие от 30 претензий))))))))))))))))
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Князев
1605008389
К этому списку надо добавить уход Игоря Денисова, который вёл команду к чемпионству.
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