Силкин: «Перспективы «Динамо» – место в тройке РПЛ»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру московского клуба в текущем сезоне РПЛ.

— «Динамо» начало выигрывать. Какие перспективы у команды в сезоне?

— Если такая игра будешь продолжаться, то перспективы — это место в тройке РПЛ. Что касается Лиги чемпионов, тот тут все зависит от того, как играть будут, и от соперников. Потому что за Лигу чемпионов будут бороться не только «Динамо», «Зенит» и ЦСКА, но и «Спартак», «Локомотив», плюс еще и «Краснодар».

— Есть ли опасения, что за этой чередой побед пойдут неудачи?

— Зачем думать о неудачах? Нужно думать, чтобы улучшать игру. «Динамо» сейчас отличается от других команд легкостью, свежестью и желанием играть. Я все-таки скажу, что Владимир Вадимович Степашин озвучил клубную политику — все хотят видеть команду атакующую. Сейчас она и показывает этот атакующий футбол.

Это говорит о том, что по весне у команды был огромный резерв сил, которым не воспользовались, поэтому игра была такая, не очень яркая. Сейчас еще и пришли молодые игроки.

От побед команда психологический растет, футболисты окрыляются и не случайно, что несколько человек попало в заявку тренера сборной. Из серой команды никогда не будут привлекать игроков.

— Какая сейчас стоит главная задача перед командой?

— Я думаю, что продолжать играть в тот футбол, который приносит очки, настроение и удовольствие болельщикам.

«Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на пять очков.

Следующий соперник команды Шварца – «Спартак». Дерби состоится 21 ноября.

«Динамо» забило десять голов в трех встречах после назначения Шварца