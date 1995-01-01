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    Силкин: «Перспективы «Динамо» – место в тройке РПЛ»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру московского клуба в текущем сезоне РПЛ.

    — «Динамо» начало выигрывать. Какие перспективы у команды в сезоне?

    — Если такая игра будешь продолжаться, то перспективы — это место в тройке РПЛ. Что касается Лиги чемпионов, тот тут все зависит от того, как играть будут, и от соперников. Потому что за Лигу чемпионов будут бороться не только «Динамо», «Зенит» и ЦСКА, но и «Спартак», «Локомотив», плюс еще и «Краснодар».

    — Есть ли опасения, что за этой чередой побед пойдут неудачи?

    — Зачем думать о неудачах? Нужно думать, чтобы улучшать игру. «Динамо» сейчас отличается от других команд легкостью, свежестью и желанием играть. Я все-таки скажу, что Владимир Вадимович Степашин озвучил клубную политику — все хотят видеть команду атакующую. Сейчас она и показывает этот атакующий футбол.

    Это говорит о том, что по весне у команды был огромный резерв сил, которым не воспользовались, поэтому игра была такая, не очень яркая. Сейчас еще и пришли молодые игроки.

    От побед команда психологический растет, футболисты окрыляются и не случайно, что несколько человек попало в заявку тренера сборной. Из серой команды никогда не будут привлекать игроков.

    — Какая сейчас стоит главная задача перед командой?

    — Я думаю, что продолжать играть в тот футбол, который приносит очки, настроение и удовольствие болельщикам.

    • «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на пять очков.
    • Следующий соперник команды Шварца – «Спартак». Дерби состоится 21 ноября.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10487

      Skull_Boy 1 час назад

      Ох уже хаиры выиграли 3 игры и все в чемпионы метят

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