Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Силкин: «Перспективы «Динамо» – место в тройке РПЛ»

9 ноября 2020, 13:51
3

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин оценил игру московского клуба в текущем сезоне РПЛ.

— «Динамо» начало выигрывать. Какие перспективы у команды в сезоне?

— Если такая игра будешь продолжаться, то перспективы — это место в тройке РПЛ. Что касается Лиги чемпионов, тот тут все зависит от того, как играть будут, и от соперников. Потому что за Лигу чемпионов будут бороться не только «Динамо», «Зенит» и ЦСКА, но и «Спартак», «Локомотив», плюс еще и «Краснодар».

— Есть ли опасения, что за этой чередой побед пойдут неудачи?

— Зачем думать о неудачах? Нужно думать, чтобы улучшать игру. «Динамо» сейчас отличается от других команд легкостью, свежестью и желанием играть. Я все-таки скажу, что Владимир Вадимович Степашин озвучил клубную политику — все хотят видеть команду атакующую. Сейчас она и показывает этот атакующий футбол.

Это говорит о том, что по весне у команды был огромный резерв сил, которым не воспользовались, поэтому игра была такая, не очень яркая. Сейчас еще и пришли молодые игроки.

От побед команда психологический растет, футболисты окрыляются и не случайно, что несколько человек попало в заявку тренера сборной. Из серой команды никогда не будут привлекать игроков.

— Какая сейчас стоит главная задача перед командой?

— Я думаю, что продолжать играть в тот футбол, который приносит очки, настроение и удовольствие болельщикам.

  • «Динамо» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на пять очков.
  • Следующий соперник команды Шварца – «Спартак». Дерби состоится 21 ноября.

«Динамо» забило десять голов в трех встречах после назначения Шварца

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Силкин Сергей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Skull_Boy
1604919627
Ох уже хаиры выиграли 3 игры и все в чемпионы метят
Ответить
FanatSerj
1604933070
Рано "петь" начали, но порадоваться можно.
Ответить
derrik2000
1604941440
Если то, что сейчас видим, сохранится, при наличии имеющихся сейчас довольно таки добротных игрочил, вполне может быть.
Ответить
Главные новости
Начальство Талалаева осудило его странное поведение
15:05
3
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги Европы
14:36
Аршавин назвал клубы, которые его удивили и разочаровали на старте РПЛ
13:50
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
13:40
2
Пруцев назвал положительные изменения в «Спартаке» за год
13:22
6
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
3
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Президент «Галатасарая» назвал два фактора покупки Батракова
11:58
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Все новости
Все новости
«Нужно объявить войну»: Колосков – о поведении Талалаева
15:26
Экс-спартаковец описал Дзюбу двумя словами
14:47
1
Опубликована новая история про знаменитый кошелек Быстрова
14:43
Семин выявил в РПЛ прогрессирующего российского тренера
14:27
Реакция Вагнера на анонс прощального матча на «ВЭБ Арене»
14:20
ФотоКлуб РПЛ продал участника ЧМ-2026
13:10
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
12:59
3
ФотоЦСКА объявил о прощальном матче Вагнера Лава
12:37
3
Мостовой – о дисквалификации Талалаева: «Хайп, лайки, а так бы никто не говорил о нем»
12:22
3
Гусев оценил словами Газзаева совмещение Карпина: «Сисю и писю в одну руку не возьмешь, но попробовать стоит»
12:09
8
Где смотреть матч «Ахмат» – «Крылья Советов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:03
Где смотреть матч «Локомотив» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
12:01
Где смотреть матч «Краснодар» – «Ростов»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:59
Где смотреть матч «Факел» – «Зенит»: во сколько прямая трансляция: 29 августа 2026
11:58
1
Селюк назвал российского тренера, с которым «Спартак» боролся бы за чемпионство
11:32
10
Лапочкин перечислил судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
1
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
7
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
5
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
3
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
7
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
5
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
6
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
2
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
3
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+