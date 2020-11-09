«Динамо» забило десять голов в трех встречах после назначения Шварца

«Динамо» разгромило «Локомотив» со счетом 5:1 в матче 14-го тура РПЛ.

Это третья игра столичной команды при новом главном тренере Сандро Шварце. Ранее москвичи победили «Сочи» (3:1) и «Тамбов» (2:1).

Таким образом, после назначения немецкого специалиста «Динамо» выиграло три матча из трех, забив при этом десять голов.