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    РПЛ. Голы Мирзова и Глушакова принесли «Химкам» победу над «Рубином»

    «Рубин» после визита в Хабаровск проиграл в 14-м туре РПЛ «Химкам». Оба гола забили футболисты, выступавшие за «Спартак»: Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.

    «Химки» остались в зоне переходных матчей, а «Рубин» – на девятой строчке. Казанцы впервые за семь встреч уступили химчанам в РПЛ.

    Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

    Химки – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 2:0 – Глушаков, 69.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий (Дядюн, 46), Данилкин, Филин, Глушаков (Куат, 90+3), Кухарчук, Мирзов (Алиев, 86), Трошечкин (Могилевец, 86), Боженов, Конате (Корян, 74).

    «Рубин»: Дюпин, Зотов (Зуев, 83), Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Макаров, 54), Кварацхелия, Абильгор, Хван, Игнатьев (Косарев, 70).

    Предупреждения: Филин, 40; Конате, 41; Трошечкин, 56; Лантратов, 90 – Бегич, 27; Кварацхелия, 50; Уремович, 67.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии25
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      Рейтинг: +3921

      playsh 1 минуту назад

      Химчане,молодцы.Играйте и не кого не слушайте.С победой.

      0
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      Рейтинг: +6263

      GoLenaStop 3 минуты назад

      Рубин приехал в Химки с настроением уже-победителя.
      И поплатился за свою самоуверенность.
      Собранность и предельное внимание - принесли заслуженную победу Химкам.
      Пример тому - второй гол...
      Химки взяли хороший темп, удачи!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +18926

      Боцман59rus 9 минут назад

      Рубин по прежнему борется только с Зенитом))) ...ха--ха.

      0
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      Рейтинг: +2217

      Из Твери Леха 23 минуты назад

      Что-то разошелся фарм.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +1690

      CSKA57 27 минут назад

      Вот тебе и Химки! С победой, ребята!

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +80363

      zigbert 28 минут назад

      Неожиданный результат.Все таки сказалась кубковая игра Рубина. Второй гол вообще привезли себе сами.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9017

      paracetamol 29 минут назад

      По-мойму, рубиновые стали плавить своего физрука.

      -1
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      Рейтинг: +8902

      JTherry 33 минуты назад

      Химки отлично настроились на игру и одержали заслуженную победу...

      4
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      Рейтинг: +9303

      ilichkadr 34 минуты назад

      Казанская эйфория закончилась, настали серые будни..............

      4
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      Рейтинг: +13023

      derrik2000 > ilichkadr 30 минут назад

      По-поводу "казанской эйфории" - сам ничего не пойму.
      Вроде бы и футболисты Рубина по полю нормально двигались, и желание было, но Химки почему-то всегда на пол шага ближе к мячу были.

      1
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      Рейтинг: +9303

      ilichkadr > derrik2000 23 минуты назад

      Оба гола результат безобразной игры защитников Рубина. Мирзов в штрафной площади как у себя дома обыгрывает стоящих защитников. Дюпин выбил мяч от ворот точно на Конате. Глушаков сам не ожидал такого подарка.

      1
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      Рейтинг: +13023

      derrik2000 > ilichkadr 15 минут назад

      Кстати, а ХДЕ Тарасов?

      Связка Тарасов-Коновалов в опорной зоне вроде бы ничего так смотрелась?

      0
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      Рейтинг: +9303

      ilichkadr > derrik2000 7 минут назад

      Тарасова в заявке не было, а Коновалов просидел на лавке всю игру. По игре Химки выглядели лучше как в 1-м, так и во 2-м таймах, хотя владение мячом - 38% : 62%. Похоже, что заезд в Хабаровск вышел Слуцкому боком.

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      Рейтинг: +1905

      Дедуктор 36 минут назад

      Нравится мне игра Мирзова.
      Такие игроки, как Мирзов, очень нужны нашему футболу. Всегда настроен на борьбу, любит брать игру на себя. Да, часто перебарщивает. Но у меня отвращение вызывают другие игроки. Которым дают пас, а они, не раздумывая и не оглядываясь, отпасовывают обратно. Вот, с количеством таких футбольных уродцев в РПЛ просто вопиющий перебор.

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