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  • РПЛ. Голы Мирзова и Глушакова принесли «Химкам» победу над «Рубином»

РПЛ. Голы Мирзова и Глушакова принесли «Химкам» победу над «Рубином»

8 ноября 2020, 15:57
35

«Рубин» после визита в Хабаровск проиграл в 14-м туре РПЛ «Химкам». Оба гола забили футболисты, выступавшие за «Спартак»: Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.

«Химки» остались в зоне переходных матчей, а «Рубин» – на девятой строчке. Казанцы впервые за семь встреч уступили химчанам в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Химки – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 2:0 – Глушаков, 69.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий (Дядюн, 46), Данилкин, Филин, Глушаков (Куат, 90+3), Кухарчук, Мирзов (Алиев, 86), Трошечкин (Могилевец, 86), Боженов, Конате (Корян, 74).

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Зуев, 83), Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Макаров, 54), Кварацхелия, Абильгор, Хван, Игнатьев (Косарев, 70).

Предупреждения: Филин, 40; Конате, 41; Трошечкин, 56; Лантратов, 90 – Бегич, 27; Кварацхелия, 50; Уремович, 67.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Химки Рубин Спартак Глушаков Денис Мирзов Резиуан
Комментарии (35)
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GoLenaStop
1604840377
Молодцы, Химки! Уверенная игра, а второй гол - супер! Удачи!
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derrik2000
1604840455
Химки вышли на матч предельно собранными и не дали игрокам Рубина сыграть свою игру. Молодцы! А Денис Глушаков - настоящий лидер команды.
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Enter2006
1604840557
С победой, Химки! Молодцы сегодня!
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Дедуктор
1604840575
Нравится мне игра Мирзова. Такие игроки, как Мирзов, очень нужны нашему футболу. Всегда настроен на борьбу, любит брать игру на себя. Да, часто перебарщивает. Но у меня отвращение вызывают другие игроки. Которым дают пас, а они, не раздумывая и не оглядываясь, отпасовывают обратно. Вот, с количеством таких футбольных уродцев в РПЛ просто вопиющий перебор.
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ilichkadr
1604840654
Казанская эйфория закончилась, настали серые будни..............
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JTherry
1604840742
Химки отлично настроились на игру и одержали заслуженную победу...
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zigbert
1604841024
Неожиданный результат.Все таки сказалась кубковая игра Рубина. Второй гол вообще привезли себе сами.
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CSKA57
1604841109
Вот тебе и Химки! С победой, ребята!
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Plyash
1604843023
Химчане,молодцы.Играйте и не кого не слушайте.С победой. Деня Глушаков нашёл,похоже,свой клуб.Поближе к столице всё же.
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Дедуктор
1604844759
Забавно. Но такого интересного Химки, похоже, раньше никогда не было. Очень симпатичная игра. Если Глушаков войдет в роль распасовщика для Мирзова, то выиграет не только Химки. Вся РПЛ. А то и в сборной снова оба окажутся.
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