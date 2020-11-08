РПЛ. Голы Мирзова и Глушакова принесли «Химкам» победу над «Рубином»

«Рубин» после визита в Хабаровск проиграл в 14-м туре РПЛ «Химкам». Оба гола забили футболисты, выступавшие за «Спартак»: Резиуан Мирзов и Денис Глушаков.

«Химки» остались в зоне переходных матчей, а «Рубин» – на девятой строчке. Казанцы впервые за семь встреч уступили химчанам в РПЛ.

Чемпионат России. РПЛ. 14-й тур

Химки – Рубин (Казань) – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Мирзов, 48; 2:0 – Глушаков, 69.

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий (Дядюн, 46), Данилкин, Филин, Глушаков (Куат, 90+3), Кухарчук, Мирзов (Алиев, 86), Трошечкин (Могилевец, 86), Боженов, Конате (Корян, 74).

«Рубин»: Дюпин, Зотов (Зуев, 83), Бегич, Уремович, Старфельт, Шатов, Бакаев (Макаров, 54), Кварацхелия, Абильгор, Хван, Игнатьев (Косарев, 70).

Предупреждения: Филин, 40; Конате, 41; Трошечкин, 56; Лантратов, 90 – Бегич, 27; Кварацхелия, 50; Уремович, 67.

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