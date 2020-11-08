Суарес: «Куман по телефону сообщил мне, что я должен уйти из «Барселоны»

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, как происходил его уход из «Барселоны» осенью. Решение было принято главным тренером Рональдом Куманом.
«Мои отношения с Куманом были основаны на профессионализме. После того как во время телефонного звонка он сообщил мне, что я должен уйти, я ответил ему, что до тех пор, пока «Барселона» не найдeт мне подходящий вариант, буду продолжать тренироваться в клубе.
У нас было взаимное уважение: я по отношению к нему за решение, которое он принял как тренер, а он по отношению ко мне за то, что я выполнял все требования и продолжал тренироваться, не беспокоясь и не жалуясь», – цитирует Суареса «Чемпионат» со ссылкой на AS.
- В текущем сезоне Суарес провел девять встреч за «Атлетико», забил пять голов, сделал результативный пас.
- Мадридцы лидируют в Примере.
- «Барселона» идет десятой.
Источник: «Чемпионат»