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    Суарес: «Куман по телефону сообщил мне, что я должен уйти из «Барселоны»

    Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, как происходил его уход из «Барселоны» осенью. Решение было принято главным тренером Рональдом Куманом.

    «Мои отношения с Куманом были основаны на профессионализме. После того как во время телефонного звонка он сообщил мне, что я должен уйти, я ответил ему, что до тех пор, пока «Барселона» не найдeт мне подходящий вариант, буду продолжать тренироваться в клубе.

    У нас было взаимное уважение: я по отношению к нему за решение, которое он принял как тренер, а он по отношению ко мне за то, что я выполнял все требования и продолжал тренироваться, не беспокоясь и не жалуясь», – цитирует Суареса «Чемпионат» со ссылкой на AS.

    • В текущем сезоне Суарес провел девять встреч за «Атлетико», забил пять голов, сделал результативный пас.
    • Мадридцы лидируют в Примере.
    • «Барселона» идет десятой.

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    Источник: «Чемпионат»

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