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  • Суарес: «Куман по телефону сообщил мне, что я должен уйти из «Барселоны»

Суарес: «Куман по телефону сообщил мне, что я должен уйти из «Барселоны»

8 ноября 2020, 08:45
3

Нападающий мадридского «Атлетико» Луис Суарес рассказал, как происходил его уход из «Барселоны» осенью. Решение было принято главным тренером Рональдом Куманом.

«Мои отношения с Куманом были основаны на профессионализме. После того как во время телефонного звонка он сообщил мне, что я должен уйти, я ответил ему, что до тех пор, пока «Барселона» не найдeт мне подходящий вариант, буду продолжать тренироваться в клубе.

У нас было взаимное уважение: я по отношению к нему за решение, которое он принял как тренер, а он по отношению ко мне за то, что я выполнял все требования и продолжал тренироваться, не беспокоясь и не жалуясь», – цитирует Суареса «Чемпионат» со ссылкой на AS.

  • В текущем сезоне Суарес провел девять встреч за «Атлетико», забил пять голов, сделал результативный пас.
  • Мадридцы лидируют в Примере.
  • «Барселона» идет десятой.

Источник: «Чемпионат»
Испания. Примера Голландия. Эредивизие Атлетико Барселона Суарес Луис Куман Рональд
Комментарии (3)
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koli4ka
1604825482
Куман,как глупый пингвин робко прячет,Суарес ,как умный-смело достаёт...
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dinar7777dinar
1604873534
дурак х ули ! суарес очень бы пригодился в этом сложном сезоне. держи никчемного брайтуэта и обойтись так с суаресом который сейчас вдохновил атлетико играть в атаку !
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DeStar
1604954849
с какого это меладзе атлетико лидирует в примере?)) или 2 отложенных матча им сразу как +6 очков считают?) они даже не вторые
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