Арбитр Федотов: «Первый гол «Спартака» в ворота «Урала» надо было отменить и назначить пенальти»

Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с первым голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 14-го тура чемпионата.

«Первый гол «Спартака» в ворота «Урала» нельзя было засчитывать. Джордан Ларссон прыгал защитнику в ноги, а потом Соболев забил. Но до этого был фол защитника «Урала» на Айртоне – он его хватал.

Так что следовало отменить гол и назначить 11-метровый в ворота «Урала», с показом жeлтой защитнику «Урала». Вопрос один – почему VAR не вмешался», – сказал Федотов.

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