Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: какой ты грех российского футбола?
    Тест: какой ты грех российского футбола?
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?
    Тест: кто круче – ЦСКА или «Зенит»?

    Арбитр Федотов: «Первый гол «Спартака» в ворота «Урала» надо было отменить и назначить пенальти»

    Бывший судья РПЛ Игорь Федотов разобрал эпизод с первым голом «Спартака» в ворота «Урала» в матче 14-го тура чемпионата.

    «Первый гол «Спартака» в ворота «Урала» нельзя было засчитывать. Джордан Ларссон прыгал защитнику в ноги, а потом Соболев забил. Но до этого был фол защитника «Урала» на Айртоне – он его хватал.

    Так что следовало отменить гол и назначить 11-метровый в ворота «Урала», с показом жeлтой защитнику «Урала». Вопрос один – почему VAR не вмешался», – сказал Федотов.

    Соболев забил в РПЛ впервые с августа

    Тедеско – об отсутствии Кутепова в матче с «Уралом»: «Состав определяется по результатам недельных тренировок»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:46
    Комментарии9
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80352
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru