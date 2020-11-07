Тедеско – об отсутствии Кутепова в матче с «Уралом»: «Состав определяется по результатам недельных тренировок»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение не включать защитника Илью Кутепова в стартовый состав команды на матч 14-го тура РПЛ против «Урала».

«На это всегда есть один ответ. У нас есть 25 человек в команде. Состав определяется по результатам недельных тренировок», – сказал Тедеско.