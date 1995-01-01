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    Тедеско – об отсутствии Кутепова в матче с «Уралом»: «Состав определяется по результатам недельных тренировок»

    Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско объяснил свое решение не включать защитника Илью Кутепова в стартовый состав команды на матч 14-го тура РПЛ против «Урала».

    «На это всегда есть один ответ. У нас есть 25 человек в команде. Состав определяется по результатам недельных тренировок», – сказал Тедеско.

    • В этом сезоне Кутепов принял участие в шести матчах «Спартака».
    • 27-летний футболист мог покинуть московский клуб в минувшее трансферное окно.
    • Контракт между сторонами истекает в июне 2022 года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 14:56
    Комментарии1
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      Рейтинг: +18773

      DOCTOR PENALTY 42 минуты назад

      "Состав определяется по результатам недельных тренировок"... и собеседований с Заремой.

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