Мозес, Соболев и Ларссон – в старте «Спартака»; у «Урала» с первых минут сыграет Погребняк

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на очный матч 14-го тура РПЛ.
«Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Погребняк.
«Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.
- Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
- Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
- «Урал» по итогам 13 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – третье.
Источник: Официальный сайт РПЛ