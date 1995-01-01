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    Мозес, Соболев и Ларссон – в старте «Спартака»; у «Урала» с первых минут сыграет Погребняк

    Стали известны стартовые составы «Урала» и «Спартака» на очный матч 14-го тура РПЛ.

    «Урал»: Помазун, Рыков, Кулаков, Страндберг, Золотов, Йовичич, Бикфалви, Егорычев, Эль Кабир, Августиняк, Погребняк.

    «Спартак»: Максименко, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Мозес, Соболев, Понсе, Ларссон.

    • Матч пройдет на «Екатеринбург Арене».
    • Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.
    • «Урал» по итогам 13 туров занимает 11-е место в турнирной таблице РПЛ, «Спартак» – третье.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 12:58
    Комментарии35
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    • ...
      Рейтинг: -792

      Голубая устрица 2 часа назад

      Сейчас бомжи опять будут вякать про липовый пенальти в ворота Урала)) вот увидите)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +681

      Фк Спaртaк Москвa 2 часа назад

      вперед спартак!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4702

      NewLife 2 часа назад

      Погребняк забил из под Крали, почему этот дохляк закрывает Погребняка. а не Соболь ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4853

      KPCCSPB 3 часа назад

      Урал сегодня покажет лучший матч в сезоне, ждёмс

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -792

      Голубая устрица > KPCCSPB 2 часа назад

      Жди хоть до старости

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -8

      aleks 265814 3 часа назад

      Бакаев на скамейке .давно надо было его посадить.На его месте Ларссон играет.Ели бы сидел на скамейке запасных ,может и не было поражения от Ростова

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +411

      Урия Гип 2 3 часа назад

      Урал вполне может испортить настроение КБ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +374

      rammax fcsm 3 часа назад

      наконец-то ума хватило бесполезного зверька на банку посадить....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10505

      alarm 4 часа назад

      заранее стыдно за кукуяновцев!

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Manuilov_M > alarm 4 часа назад

      Слышь говна кусок, ты хоть лицо свое на аватарку поставь, а то тявкаешь там как маленькая *****

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2528

      Puddle > Manuilov_M 4 часа назад

      О! Еще одно рыло обиженное вылезло! Хрю-хрю

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Manuilov_M > Puddle 3 часа назад

      Девочка ты заблудилась? Твой дом коробка из под холодильника.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2528

      Puddle > Manuilov_M 3 часа назад

      Слова натуженного микропига в преддверии опороса на Урале

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10505

      alarm > Manuilov_M 3 часа назад

      я твоё вонючее рыло поставил. поверь, это куда интереснее.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Manuilov_M > Puddle 3 часа назад

      Два маленьких пид.. р.с. а, которые за базар ответить не могут,идите в пилоту там ваше место

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2528

      Puddle > Manuilov_M 3 часа назад

      Да что ты так раскудахтался как выпь, юный дезеув?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Manuilov_M > alarm 3 часа назад

      А тебя пида... Рье кто нибудь накажет за твой язык

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15732

      slavutiq70 > Manuilov_M 3 часа назад

      Да больной человек не обращай внимание,

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10505

      alarm > Manuilov_M 3 часа назад

      слышь, опёздок обосцанный, не я первый перешёл на личные оскорбления. так что задай сперва себе вопрос, не накажет ли тебя кто в зад за твой язык.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4257

      afw13 > Puddle 2 часа назад

      опять тявкаешь тут, животное?)))
      а ну знай своё место, пшел в конуру!))))

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -792

      Голубая устрица > alarm 2 часа назад

      Заранее стыдно за бомженит, хоть и играет Спартак

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -792

      Голубая устрица > Puddle 2 часа назад

      О!пуделек розовенький вылез, тяв-тяв

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -792

      Голубая устрица > Puddle 2 часа назад

      Да раскудахтались больше всего вы бомжи ссаные здесь на ветке спартака

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -792

      Голубая устрица > alarm 2 часа назад

      А ты чё так базаришь то, малолетка, зубы лишние отросли, или ты бессмертным стал?))

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Manuilov_M > alarm 2 часа назад

      Шкура, ты мне бы в лицо это при встрече сказал, я бы тебя хоть маленько за уважал, а так...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +681

      Фк Спaртaк Москвa > alarm 2 часа назад

      надеюсь таких неадекватов как ты рано или поздно забанят тут

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10505

      alarm > Manuilov_M 2 часа назад

      шкура - это свиномамка твоя.
      и запомни, дегенерат: "за уважал" пишется слитно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10505

      alarm > Фк Спaртaк Москвa 2 часа назад

      тебе тоже запятых отсыпать? млять, тарасофское образование - это трэш лютый, конечно.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +87

      Manuilov_M > Manuilov_M 1 час назад

      За мать я тебе полный рот насую ****, если смелый цифры черкни

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -792

      Голубая устрица > Manuilov_M 55 минут назад

      Да кого ты просишь цыфры чиркнуть, это ссыкло малолетнее только за клавиатурой герой)) а как наедешь на него, то сразу под кровать))

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2528

      Puddle > Голубая устрица 23 минуты назад

      а ты- клавиатурный гей! Гы-гы-гы

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2528

      Puddle > Manuilov_M 17 минут назад

      Ну что ты так разнервичался??? Тяпни настойку на брюкве, ляг т тихо похрюкивай...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +87

      Manuilov_M 4 часа назад

      На данный момент лучший состав, вперёд КБ

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10505

      alarm > Manuilov_M 3 часа назад

      кб умеет только в твой зад))

      -1
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      Рейтинг: -792

      Голубая устрица > alarm 2 часа назад

      Кто в чей зад умеет вся страна видела в питерской раздевалке))

      4
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