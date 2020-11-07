Капелло: «Уровень клубов РПЛ недостаточно высок, чтобы конкурировать в еврокубках»

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о результатах команд из РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

«Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества.

Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них. Вот это главная причина», – сказал Капелло.