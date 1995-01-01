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    Капелло: «Уровень клубов РПЛ недостаточно высок, чтобы конкурировать в еврокубках»

    Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло высказался о результатах команд из РПЛ в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

    «Проблема российских клубов в том, что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать на высоком уровне в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Чтобы хорошо играть и добиваться успеха с французами, немцами, испанцами, у тебя должны быть игроки хорошего качества.

    Я думаю, что российские игроки хороши, но их проблема в том, что все они играют дома против российских команд. И это негативно влияет на них. Вот это главная причина», – сказал Капелло.

    • «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» представляют РПЛ в ЛЧ.
    • ЦСКА – единственная команда из России в ЛЕ.
    • Вышеуказанные клубы в 12 еврокубковых матчах этого сезона шесть раз сыграли вничью и потерпели шесть поражений.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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