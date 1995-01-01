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    Лига Европы. «Арсенал», «Лестер» и «Лилль» добыли разгромные победы, французы – над «Миланом»

    Завершились еще десять матчей третьего тура группового этапа Лиги Европы.

    Выделим три результата – «Арсенал» дома одержал крупную волевую победу над «Мольде» со счeтом 4:1, «Милан» на своем поле был разгромлен «Лиллем», а «Лестер» забил в ворота «Браги» четыре безответных гола.

    Лига Европы. Групповой этап. 3-й тур

    Арсенал (Англия) – Мольде (Норвегия) – 4:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Эллингсен, 22; 1:1 – Хауген (в свои ворота), 45+1; 2:1 – Синюан (в свои ворота), 62; 3:1 – Пепе, 69; 4:1 – Уиллок, 88.

    Милан (Италия) – Лилль (Франция) – 0:3 (0:1)

    Голы: 0:1 – Язиджи (с пенальти), 22; 0:2 – Язиджи, 55; 0:3 – Язиджи, 58.

    Лестер Сити (Англия) – Брага (Португалия) – 4:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Ихеначо, 21; 2:0 – Ихеначо, 48; 3:0 – Прат, 67; 4:0 – Мэддисон, 78.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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