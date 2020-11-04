Халк хочет вернуться в Европу. Бразилец не будет продлевать контракт с «Шанхай СИПГ»

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк планирует вернуться в Европу.

34-летний футболист не будет продлевать контракт с китайским клубом и покинет команду в статусе свободного агента. В бразильце заинтересованы «Галатасарай» и «Порту».

Этим летом Халк заявлял, что рассмотрит вариант с возвращением в «Зенит».