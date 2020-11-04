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  • Халк хочет вернуться в Европу. Бразилец не будет продлевать контракт с «Шанхай СИПГ»

Халк хочет вернуться в Европу. Бразилец не будет продлевать контракт с «Шанхай СИПГ»

4 ноября 2020, 15:55
14

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк планирует вернуться в Европу.

34-летний футболист не будет продлевать контракт с китайским клубом и покинет команду в статусе свободного агента. В бразильце заинтересованы «Галатасарай» и «Порту».

Этим летом Халк заявлял, что рассмотрит вариант с возвращением в «Зенит».

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
  • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Fotomac

Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – более 512 тысяч.

Россия. Премьер-лига Зенит Шанхай Порт Халк
Комментарии (14)
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PAREVG.
1604495607
Конечно в Зенит, во первых больше нигде не заплатят, а во вторых, некому в Дзюбу попадать, чтобы от него мяч в ворота рикошетил...
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altezzik
1604497998
34 года. Ну для нашей Лиги еще может быть. Но уже не для ЛЧ.
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DOCTOR PENALTY
1604501173
В Сочи транзитом через Зенит - проверено, работает!
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swot1205
1604502347
ждем, в России ты точно будешь топ из топов
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slavа0508
1604503268
Поздно парень ты одумался,,,обычно сначала в Европу а потом уже в Китай подзаработать перед пенсией,,,скоро 35 ,,,если только назад в Зенит или в Турцию,,,,
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cheser1970
1604503699
а почему и нет
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paracetamol
1604507845
Лучше Халка взять, чем Малколма с Венделом вместе взятых!
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ySS
1604509587
Куда бы не пошел, больше чем на год контракта не будет. Новый лимит в газпром не пустит, тем более там уже Малком с Венделем есть
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