Халк хочет вернуться в Европу. Бразилец не будет продлевать контракт с «Шанхай СИПГ»

Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк планирует вернуться в Европу.
34-летний футболист не будет продлевать контракт с китайским клубом и покинет команду в статусе свободного агента. В бразильце заинтересованы «Галатасарай» и «Порту».
Этим летом Халк заявлял, что рассмотрит вариант с возвращением в «Зенит».
- Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
- Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
- В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.
Источник: Fotomac
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