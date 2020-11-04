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    Халк хочет вернуться в Европу. Бразилец не будет продлевать контракт с «Шанхай СИПГ»

    Бразильский нападающий «Шанхай СИПГ» Халк планирует вернуться в Европу.

    34-летний футболист не будет продлевать контракт с китайским клубом и покинет команду в статусе свободного агента. В бразильце заинтересованы «Галатасарай» и «Порту».

    Этим летом Халк заявлял, что рассмотрит вариант с возвращением в «Зенит».

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Fotomac

    Турецкая спортивная газета с штаб-квартирой в Стамбуле. Основана в 1991 году. Подписчиков в твиттере – более 512 тысяч.

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии3
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      Рейтинг: -74

      Спартач80 2 минуты назад

      Ну всё...если вернётся в Зенит,Зюбу будут просто выносить и ставить у ворот противника,чтобы Халк,рикошетом от него,забивал голы...

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      Рейтинг: +1524

      altezzik 2 минуты назад

      34 года. Ну для нашей Лиги еще может быть. Но уже не для ЛЧ.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1728

      PAREVG. 42 минуты назад

      Конечно в Зенит, во первых больше нигде не заплатят, а во вторых, некому в Дзюбу попадать, чтобы от него мяч в ворота рикошетил...

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