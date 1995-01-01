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    Халк: «Возвращение в «Зенит»? Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем!»

    Футболист китайского «Шанхай СИПГ» Халк готов вернуться в «Зенит», о чем сказал в интервью Vseprosport. Бразилец станет свободным агентом с 31 декабря.

    – То есть, все-таки можете продолжить карьеру в «Зените»?

    – Кто знает... Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если, вдруг, снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» – эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу кто предложит большую зарплату.

    • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
    • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
    • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Vseprosport

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    Сегодня, 10:46
    Комментарии5
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol 20 минут назад

      Халк получше какого-то ЗэКа будет!

      0
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      Рейтинг: +12104

      vladimir-7 55 минут назад

      Все клубы стремятся омолаживать свои команды, беря пример с ЦСКА,
      так что Зенит не будет приглашать 34 летнего Халка.

      1
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol > vladimir-7 19 минут назад

      И чё? Играл Иванович, играет Жирик. Они когда погоду портили?

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      Рейтинг: +3738

      Давид59 1 час назад

      Не думаю, что Медведев его пригласит. Сейчас руководство клуба ведёт очень странную никому не понятную трансферную политику. Большие вопросы по Кокорину, Ивановичу и Смольникову

      0
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      Рейтинг: +6915

      paracetamol > Давид59 17 минут назад

      Да нет, тут как раз все ясно. Проблема в том, что наша молодежь не очень желают повышать свой класс. Бегать надо, прыгать, а неохота!

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