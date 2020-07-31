Халк: «Возвращение в «Зенит»? Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем!»

Футболист китайского «Шанхай СИПГ» Халк готов вернуться в «Зенит», о чем сказал в интервью Vseprosport. Бразилец станет свободным агентом с 31 декабря.

– То есть, все-таки можете продолжить карьеру в «Зените»?

– Кто знает... Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если, вдруг, снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» – эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу кто предложит большую зарплату.