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  • Халк: «Возвращение в «Зенит»? Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем!»

Халк: «Возвращение в «Зенит»? Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем!»

31 июля 2020, 10:46
10

Футболист китайского «Шанхай СИПГ» Халк готов вернуться в «Зенит», о чем сказал в интервью Vseprosport. Бразилец станет свободным агентом с 31 декабря.

– То есть, все-таки можете продолжить карьеру в «Зените»?

– Кто знает... Если клуб проявит интерес и захочет пообщаться, без проблем! Если, вдруг, снова вернусь в «Зенит», так тому и быть. Там я чувствовал себя как дома. То же самое могу сказать и о «Порту» – эти клубы для меня родные. Так что вариант с «Зенитом» был бы интересным. Но пока я не принял решение, выбираю наилучшее продолжение карьеры в целом, а не по принципу кто предложит большую зарплату.

  • Халк выступал за «Зенит» с 2012 по 2016 год.
  • Форвард забил 76 голов и сделал 60 ассистов в 148 матчах.
  • В России он выиграл чемпионство, Кубок и Суперкубок страны.

Источник: Vseprosport
Россия. Премьер-лига Зенит Халк
Комментарии (10)
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Давид59
1596183283
Не думаю, что Медведев его пригласит. Сейчас руководство клуба ведёт очень странную никому не понятную трансферную политику. Большие вопросы по Кокорину, Ивановичу и Смольникову
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vladimir-7
1596183739
Все клубы стремятся омолаживать свои команды, беря пример с ЦСКА, так что Зенит не будет приглашать 34 летнего Халка.
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paracetamol
1596185826
Халк получше какого-то ЗэКа будет!
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GreyDM
1596188087
из-за его зарплаты могут возникнуть проблемы с ФФП, а на пару лямов в год он не поедет сюда...
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Spartak Piter
1596193343
Я бы тоже хотел что бы вернулся. И Витселя бы. Ну еще пару тройку угольков. Ведь в цвете зенита, нет никакого, кроме черного))
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Garrincha58
1596197675
они бесплатно не берут им подавай ловренов за 12
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