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    Комбаров: «Моя цель – возвращение в сборную России»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров рассказал о том, что рассчитывает вернуться в сборную России.

    «Четвертое место «Крыльев» в ФНЛ — не предел мечтаний. Впереди половина чемпионата, есть шанс все исправить, перед командой стоит задача выхода в РПЛ.

    Моя адаптация в ФНЛ? Это был удар, что мы вылетели в прошлом сезоне. Я всю жизнь в футболе, мы сразу вкатились и стали играть.

    Возвращение в сборную России — моя цель, сейчас я играю в ФНЛ, но история знает много примеров возвращения в сборную. Моя задача — набрать форму и вернуться», – сказал Комбаров в эфире «Матч ТВ».

    • Комбаров выступал за сборную с 2012 по 2018 год.
    • В футболке сборной России он провел 47 матчей, забил два гола и сделал 10 ассистов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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