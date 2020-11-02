Комбаров – о «Спартаке»: «Наш состав сезона-2016/17 победил бы текущий»

Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров оценил шансы «Спартака» на победу в текущем сезоне РПЛ.

«Слежу ли за «Спартаком»? Когда получается – да, все результаты знаю. Я считаю, что «Спартаку» по силам бороться за чемпионство. Сейчас нет явного лидера, который станет безоговорочно чемпионом, таких команд несколько.

Наш состав сезона-2016/17 победил бы текущий, но не хотелось бы возвеличивать тот состав. Он был сильный, мы могли еще один или два раза становиться чемпионами. Почему он развалился? Команда взяла вектор омоложения, не исключаю, что были финансовые вопросы», – сказал Комбаров в эфире «Матч ТВ».