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    Комбаров – о «Спартаке»: «Наш состав сезона-2016/17 победил бы текущий»

    Защитник «Крыльев Советов» Дмитрий Комбаров оценил шансы «Спартака» на победу в текущем сезоне РПЛ.

    «Слежу ли за «Спартаком»? Когда получается – да, все результаты знаю. Я считаю, что «Спартаку» по силам бороться за чемпионство. Сейчас нет явного лидера, который станет безоговорочно чемпионом, таких команд несколько.

    Наш состав сезона-2016/17 победил бы текущий, но не хотелось бы возвеличивать тот состав. Он был сильный, мы могли еще один или два раза становиться чемпионами. Почему он развалился? Команда взяла вектор омоложения, не исключаю, что были финансовые вопросы», – сказал Комбаров в эфире «Матч ТВ».

    • Комбаров выступал за «Спартак» с 2010 по 2019 год.
    • Защитник провел за красно-белых 274 матча, забил 27 голов и сделал 44 результативные передачи.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:11
    Комментарии3
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      Рейтинг: -776

      Синитсосит 39 минут назад

      состав примерно такой же по силе, разница в том что там был промес который мог один решить, в остальном нет, особенно крайние защитники, комбаров и ещенко, против мозеса и айртона, помолчал бы. Да были промес и фернандо, был каррера, ща другой стиль, другой состав

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      Рейтинг: +10138

      alarm 1 час назад

      стыдно за дезеувов!

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      Рейтинг: +10138

      alarm 1 час назад

      тот состав спартака был легендарным. чего только стоил глушаков, который парил зулусов в бане))

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