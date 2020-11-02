Заболотный: «Очень рад возвращению в сборную, долго об этом мечтал»

Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал свой вызов в сборную России впервые с ноября 2018 года.

«Вызов в сборную? Я очень рад возвращению. Чувства самые наилучшие, мне бесконечно приятно, я очень долго об этом мечтал. Сейчас, когда мечта осуществилась, я полон сил, чтобы доказывать свою состоятельность в сборной, готов работать на благо национальной команды.

Хейтеры? Не вижу смысла вступать в словесные споры, надо играть и доказывать. У скептиков своe поле обозрения, интернет-пространство, моя же зона ответственности – поле футбольное, где я стараюсь приносить максимальную пользу своей команде. Ещe раз подчеркну – очень рад возвращению в сборную России. Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал!» – сказал Заболотный.