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    Заболотный: «Очень рад возвращению в сборную, долго об этом мечтал»

    Нападающий «Сочи» Антон Заболотный прокомментировал свой вызов в сборную России впервые с ноября 2018 года.

    «Вызов в сборную? Я очень рад возвращению. Чувства самые наилучшие, мне бесконечно приятно, я очень долго об этом мечтал. Сейчас, когда мечта осуществилась, я полон сил, чтобы доказывать свою состоятельность в сборной, готов работать на благо национальной команды.

    Хейтеры? Не вижу смысла вступать в словесные споры, надо играть и доказывать. У скептиков своe поле обозрения, интернет-пространство, моя же зона ответственности – поле футбольное, где я стараюсь приносить максимальную пользу своей команде. Ещe раз подчеркну – очень рад возвращению в сборную России. Спасибо всем, кто в меня верил и поддерживал!» – сказал Заболотный.

    • В активе форварда один гол и два ассиста в девяти матчах за сборную.
    • В ноябре россияне сыграют с Молдавией, Турцией и Сербией.

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    Источник: Bobsoccer

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