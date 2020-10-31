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  • РПЛ. «Краснодар» уступил «Ахмату» и опустился на десятое место

РПЛ. «Краснодар» уступил «Ахмату» и опустился на десятое место

31 октября 2020, 18:24
37

В последних шести матчах «Краснодар» победил только один раз. В очередном туре РПЛ команда Мурада Мусаева уступила в Грозном. Оба мяча забили легионеры из Южной Америки.

«Краснодар» опустился на десятое место. «Ахмат» идет на восьмой строчке.

В последних 12 матчах РПЛ на выезде «Краснодар» одержал только две победы.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Анхель, 67; 2:0 – Исмаэл, 82.

«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Швец, 76), Бериша (Быстров, 77), Исмаэл (Иванов, 90+3), Харин (Полярус, 46), Мелкадзе (Садулаев, 66).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Камболов, 80), Чернов, Рамирес (Сабуа, 79), Литвинов, Ионов, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Олссон, Кайо, Берг (Кутовой, 64).

Предупреждения: Исмаэл, 45; Нижич, 88 – Рамирес, 37; Литвинов, 52; Кайо, 55; Газинский, 74; Камболов, 90+4.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Краснодар
Комментарии (37)
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Снег
1604158008
Быки...тьфу на вас...
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slavа0508
1604158134
Не тянет Краснодар с таким составом на два фронта ,,,скамеечка пшик,,,
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Retiremen_VMF
1604158169
Как не обидно но Мусаеву надо уходить. В чемпионате не осталось команд которые еще не знают как свободно обыграть Краснодар. Это видят все, кроме Мусаева. И такое состояние команды чисто его вина.
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Боцман59rus
1604158281
Да ужжж, мракк
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Алекс636363
1604158409
один год без европы будет.
Ответить
Рубинище
1604158576
Какая игра, такое и место
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AZ
1604159058
Мда.. Жаль Краснодар. Днорям проиграли мертвым. Усталость видимо после ЛЧ
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NewLife
1604159755
Что не так, Хашиг? Давай, разбери моменты.
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Argon
1604160097
В Краснодаре играть некому. В составе один молодняк. О некоторых вообще не слышал. Тут не Мусаева гнать надо, а того кто трансферами рулит и физ.подготовкой. А может и всех разом.
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portero
1604167921
Мусаев не тащит, конечно и травмы достали уже вечно полон лазарет....
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