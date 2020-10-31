РПЛ. «Краснодар» уступил «Ахмату» и опустился на десятое место

В последних шести матчах «Краснодар» победил только один раз. В очередном туре РПЛ команда Мурада Мусаева уступила в Грозном. Оба мяча забили легионеры из Южной Америки.

«Краснодар» опустился на десятое место. «Ахмат» идет на восьмой строчке.

В последних 12 матчах РПЛ на выезде «Краснодар» одержал только две победы.

Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Анхель, 67; 2:0 – Исмаэл, 82.

«Ахмат»: Шелия, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Швец, 76), Бериша (Быстров, 77), Исмаэл (Иванов, 90+3), Харин (Полярус, 46), Мелкадзе (Садулаев, 66).

«Краснодар»: Сафонов, Газинский (Камболов, 80), Чернов, Рамирес (Сабуа, 79), Литвинов, Ионов, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Олссон, Кайо, Берг (Кутовой, 64).

Предупреждения: Исмаэл, 45; Нижич, 88 – Рамирес, 37; Литвинов, 52; Кайо, 55; Газинский, 74; Камболов, 90+4.

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