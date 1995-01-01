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    РПЛ. «Краснодар» уступил «Ахмату» и опустился на десятое место

    В последних шести матчах «Краснодар» победил только один раз. В очередном туре РПЛ команда Мурада Мусаева уступила в Грозном. Оба мяча забили легионеры из Южной Америки.

    «Краснодар» опустился на десятое место. «Ахмат» идет на восьмой строчке.

    В последних 12 матчах РПЛ на выезде «Краснодар» одержал только две победы.

    Чемпионат России. РПЛ. 13-й тур

    Ахмат (Грозный) – Краснодар – 2:0 (0:0)

    Голы: 1:0 – Анхель, 67; 2:0 – Исмаэл, 82.

    «Ахмат»: Шелия, Ненахов, Анхель, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Ильин (Швец, 76), Бериша (Быстров, 77), Исмаэл (Иванов, 90+3), Харин (Полярус, 46), Мелкадзе (Садулаев, 66).

    «Краснодар»: Сафонов, Газинский (Камболов, 80), Чернов, Рамирес (Сабуа, 79), Литвинов, Ионов, Уткин, Сперцян (Сулейманов, 56), Олссон, Кайо, Берг (Кутовой, 64).

    Предупреждения: Исмаэл, 45; Нижич, 88 – Рамирес, 37; Литвинов, 52; Кайо, 55; Газинский, 74; Камболов, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:24
    Комментарии20
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      Рейтинг: +1273

      x-x-x-x-x 18 минут назад

      У Краснодаря давно уже нет тренера с этого и результат

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > x-x-x-x-x 12 минут назад

      да не тренера!а игроков!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +980

      Argon 19 минут назад

      В Краснодаре играть некому. В составе один молодняк. О некоторых вообще не слышал.
      Тут не Мусаева гнать надо, а того кто трансферами рулит и физ.подготовкой. А может и всех разом.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > Argon 11 минут назад

      да вот и я про то!с тем что осталось попробует пусть капелло сыграть!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +790

      Граф2019 20 минут назад

      Мусаев: беру шинель,иду домой...

      0
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      ...
      Рейтинг: +30

      аларм дубль2 > Граф2019 15 минут назад

      не надо так!ему бы игроков!нормальный мужик и тренер!в отличие от некоторых

      1
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      Рейтинг: +790

      Граф2019 > аларм дубль2 9 минут назад

      счас быкам в гишпании и на неве хвосты накрутят!!! и до свидос...

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      Рейтинг: +1285

      Tsigan 21 минуту назад

      Привет Мурад Мусаев

      1
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      Рейтинг: +4452

      NewLife 25 минут назад

      Что не так, Хашиг? Давай, разбери моменты.

      1
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      Рейтинг: +258

      mama1991 29 минут назад

      мамай ликует....

      0
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      Рейтинг: +1940

      AZ 36 минут назад

      Мда.. Жаль Краснодар. Днорям проиграли мертвым. Усталость видимо после ЛЧ

      1
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      Рейтинг: +2655

      raritet > AZ 31 минуту назад

      Однозначно, то же самое и с Зенитом будет. Все-таки в европейских играх приходится побегать с непривычки много.

      1
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      Рейтинг: +1940

      AZ > raritet 31 минуту назад

      к тому же сейчас ЛЧ без недельного перерыва. Игры каждую неделю...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5110

      Рубинище 44 минуты назад

      Какая игра, такое и место

      1
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      Рейтинг: +405

      Алекс636363 47 минут назад

      один год без европы будет.

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      Рейтинг: +18860

      Боцман59rus 49 минут назад

      Да ужжж, мракк

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