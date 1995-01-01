Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    2 Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    Тест на знание истории: угадай клуб по его старому названию
    3 Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?
    Тест: какой клуб РФПЛ купит вас этим летом?

    «Чайка» попросила РФС дать оценку работе судьи Турбина в матче с «Чертаново»

    Генеральный директор «Чайки» Максим Пономарев сообщил о подаче обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитра Евгения Турбина в матче 18-го тура ФНЛ против «Чертаново» (2:1).

    «Прежде всего хочу сказать спасибо футбольной общественности, блогерам, журналистам федеральных каналов, нашим болельщикам, которые оказались едины в своих мнениях относительно увиденного. Да, наш клуб из небольшого населенного пункта, но мы не потерпим подобного отношения к себе. «Чайка» требует уважения и ответственности со стороны арбитров во время всех матчей.

    В нынешней непростой ситуации Футбольная Национальная Лига прикладывает невероятные усилия, для того, чтобы текущее первенство продолжало двигаться от матча к матчу, и мы благодарны коллегам за эту работу. Но у нас нет никакого права оставить увиденное в прошлом туре без комментариев, даже несмотря на успешный для «Чайки» исход встречи.

    В Песчанокопском живут простые и добрые люди, которые любят свою команду и хотят прежде всего наслаждаться футболом. В составе клуба немало молодых футболистов, у которых только формируется футбольный менталитет. Возникает вопрос: видя подобные ситуации, что они могут впитать в себя? Принципы справедливости? Не думаю.

    Информируем, что нами направлен официальный запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС. Искренне хотим понять, что определило решения опытнейшего арбитра Евгения Турбина в нашем матче против «Чертаново».

    Ещe раз спасибо всем за поддержку и до встречи завтра на стадионе!», – сказал Пономарев.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Чайки»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:48
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80215
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru