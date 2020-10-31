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«Чайка» попросила РФС дать оценку работе судьи Турбина в матче с «Чертаново»

31 октября 2020, 12:48

Генеральный директор «Чайки» Максим Пономарев сообщил о подаче обращения в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу работы арбитра Евгения Турбина в матче 18-го тура ФНЛ против «Чертаново» (2:1).

«Прежде всего хочу сказать спасибо футбольной общественности, блогерам, журналистам федеральных каналов, нашим болельщикам, которые оказались едины в своих мнениях относительно увиденного. Да, наш клуб из небольшого населенного пункта, но мы не потерпим подобного отношения к себе. «Чайка» требует уважения и ответственности со стороны арбитров во время всех матчей.

В нынешней непростой ситуации Футбольная Национальная Лига прикладывает невероятные усилия, для того, чтобы текущее первенство продолжало двигаться от матча к матчу, и мы благодарны коллегам за эту работу. Но у нас нет никакого права оставить увиденное в прошлом туре без комментариев, даже несмотря на успешный для «Чайки» исход встречи.

В Песчанокопском живут простые и добрые люди, которые любят свою команду и хотят прежде всего наслаждаться футболом. В составе клуба немало молодых футболистов, у которых только формируется футбольный менталитет. Возникает вопрос: видя подобные ситуации, что они могут впитать в себя? Принципы справедливости? Не думаю.

Информируем, что нами направлен официальный запрос в экспертно-судейскую комиссию РФС. Искренне хотим понять, что определило решения опытнейшего арбитра Евгения Турбина в нашем матче против «Чертаново».

Ещe раз спасибо всем за поддержку и до встречи завтра на стадионе!», – сказал Пономарев.

Источник: Официальный сайт «Чайки»
Россия. ФНЛ Чертаново Турбин Евгений
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