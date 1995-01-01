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    РФС подтвердил заинтересованность в проведении матчей молодeжного Евро-2021

    РФС сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии молодежного Евро-2021 в случае попадания туда российской команды.

    Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» и «Краснодар-2». Первый вмещает 35 тысяч зрителей, а второй – семь тысяч, но он ещe находится на завершающей стадии строительства.

    • Жеребьeвка группового этапа молодежного Евро пройдет 10 декабря.
    • Групповой этап финальной стадии турнира запланирован на период с 24 по 31 марта, плей-офф – с 31 мая по 6 июня.
    • Матчи групп A, B и C, а также плей-офф первенства примут Венгрия и Словения.
    • Молодeжная сборная России сыграет на чемпионате Европы впервые с 2013 года.

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    Источник: Телеграм-канал РФС

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