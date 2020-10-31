РФС подтвердил заинтересованность в проведении матчей молодeжного Евро-2021

РФС сообщил в УЕФА о своей заинтересованности провести в России мини-турнир группы D финальной стадии молодежного Евро-2021 в случае попадания туда российской команды.

Для проведения матчей заявлены стадионы «Краснодар» и «Краснодар-2». Первый вмещает 35 тысяч зрителей, а второй – семь тысяч, но он ещe находится на завершающей стадии строительства.