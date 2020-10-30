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  • В следующем сезоне бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей

В следующем сезоне бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей

30 октября 2020, 14:14
5

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев анонсировал увеличение бюджета московского клуба.

«Со стороны группы ВТБ бюджет будет увеличен на 800 миллионов рублей, это возможно в рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из старта.

Мы все задачи прошлого года на сезон выполнили. Команда попала в еврокубки, «молодежка» выиграла чемпионат России. С этой точки зрения мы программу выполнили для команд», – сказал Соловьев.

  • Банк ВТБ завершил покупку контрольного пакета акций «Динамо» в апреле 2019 года.
  • Команда идет на пятом месте в РПЛ по итогам 12 туров.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Динамо
Комментарии (5)
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AZ
1604060590
Почему бы и нет. Неплохо выступили в Еврокубках. Можно и повысить бюджет...
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PAREVG.
1604066633
общую сумму озвучьте...
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Nayturs
1604067875
Вот часто говорят, что футбол сильно изменился за последние 40 лет, стал быстрее, атлетичнее, профессиональнее. Но самое главное футбол перестал быть народным, он превратился в соревнование для состоятельных бизнесменов, которые тратят собственные средства, чтобы потешить свое самолюбие. Это грустно, ещё более грустно, что Динамо тоже игрушка в руках не бизнесменов, а чиновников, которые тратят деньги своих клиентов
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Skull_Boy
1604076041
Толку все равно не будет, грузины еще раз нагнут
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FanatSerj
1604088455
Ну раз цели выполнили и это в бабосам привязано, тогда давайте амбициозные цели ставьте, как Мутко. А то вышли они в Еврокубки, чтобы расстроить болельщиков )) Ну а вообще за последний год движение в клубе нравиться, больше молодых, больше тем кто именно хочет выкладываться на поле, а не получать бабло, направление хорошее. Надеюсь и немец как то зайдет и освоиться в РПЛ.
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