В следующем сезоне бюджет «Динамо» увеличится на 800 миллионов рублей

Председатель совета директоров «Динамо» Юрий Соловьев анонсировал увеличение бюджета московского клуба.

«Со стороны группы ВТБ бюджет будет увеличен на 800 миллионов рублей, это возможно в рамках фейр-плей, потому что в прошлом году мы закончили сезон относительно неплохо, исходя из старта.

Мы все задачи прошлого года на сезон выполнили. Команда попала в еврокубки, «молодежка» выиграла чемпионат России. С этой точки зрения мы программу выполнили для команд», – сказал Соловьев.